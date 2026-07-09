Estreno de cine
Un drama sereno del veterano cineasta japonés Yoji Yamada sobre los recuerdos de una mujer maltratada que encara el tramo final de su vida
La última película de Yamada narra el viaje de una mujer de 81 años por Tokio para revisitar su pasado antes de ingresar en una residencia
‘Un taxi en Tokio’ (2025)
Dirección: Yoji Yamada
Intérpretes: Takuya Kimura, Chieko Baisho, Aoi Yu
Estreno: 10/7/2026
Puntuación: * * *
La última película del veterano director japonés Yoji Yamada –tiene 94 años y ha realizado más de 90 filmes desde su debut en 1961– es un cruce entre la producción francesa que adapta, ‘Un paseo con Madeleine’ (2022), y la oscarizada ‘Paseando a Miss Daisy’ (1989). El procedimiento es el mismo: la relación entre una mujer mayor de clase acomodada y un taxista –un chofer negro en el sur racista de los Estados Unidos en ‘Paseando a Miss Daisy’– durante un viaje en coche.
Aquí es por los lugares de Tokio que Sumire, de 81 años, quiere volver a ver antes de que el taxista, Koji, la conduzca hasta una residencia de ancianos. El tiempo real del relato se mezcla con aquello que Sumire le cuenta a Koji sobre su pasado. Ese tiempo pretérito estuvo marcado por los malos tratos de su segundo esposo cuando, como recuerda la protagonista, en Japón no existía el concepto de violencia doméstica. Sumire, sin saberlo, se convirtió con sus radicales decisiones en una representante del pre-feminismo en el Japón ultra-patriarcal de 1969.
Yamada rueda con una serenidad que a veces se vuelve algo académica y complaciente. La adaptación del texto francés original a la situación social, de clase y de género de Japón es interesante, y el trabajo de los dos intérpretes principales sostiene el filme cuando su devenir resulta algo reiterativo: Chieko Baisho, que encarna a Sumire, ha trabajado en muchas películas de Yamada. El pasado está evocado en colores neutros que nos retrotraen a una época gris. El presente es en colores brillantes, a pesar de que la acción sale poco del interior del taxi. Luz brillante para unos tiempos mejores, aunque Sumire sepa que encara el ocaso de su existencia.
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