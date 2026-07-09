Cuatro canciones de Bonnie Tyler, la reina de la 'power ballad' con la voz rugosa de Rod Stewart

'Total Eclipse of the Heart' es probablemente la 'power ballad' más emblemática de Tyler. Escrita y producida por Jim Steinman, fue lanzada en 1983 como parte del álbum 'Faster Than the Speed of Night' y se convirtió rápidamente en un éxito mundial, llegando a ser número uno en varios países. La canción, muy teatral, brilla especialmente en su crescendo dramático y estalla en un estribillo de gran intensidad: «Turn around, bright eyes...».

'It's a Heartache' fue una de las primeras canciones con las que Tyler, galesa de nacimiento, dio el salto a Estados Unidos. Apareció en 1978, en su segundo álbum de estudio, y su voz áspera y rugosa fue instantáneamente comparada con Rod Stewart. La canción y la mayoría de letras de aquel álbum están escritas por Ronnie Scott y Steve Wolfe y producidas por el australiano David Mackay, figura clave en su carrera. Vendió seis millones de copias. Menos teatral y más directa que 'Total Eclipse of the Heart', es la prueba de que a veces el desamor no necesita surtirse de metáforas para expresar el dolor. Otra interpretación vocal extraordinaria.

Con Tyler ya situada como una artista de proyección global, 'Holding Out for a Hero' fue concebida como la canción para acompañar al candidato a 'blockbuster' del año y sonar en todas las radios. El tema fue compuesto para la banda sonora de 'Footloose', la comedia romántica protagonizada por Kevin Bacon, Lori Singer y Sarah Jessica Parker y Tyler fue la elegida para interpretarlo. Dos años después del estreno, Tyler la incluyó en su álbum 'Secret Dreams and Forbidden Fire', en 1986. Con los años, la canción ha tenido una segunda vida gracias a 'Shrek 2'.

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En 1987, Tyler colaboró con otro gran ídolo de masas de la música británica de aquella década, Mike Oldfield, que la reclutó para su álbum 'Islands', en el que también hizo un cameo Jim Price. Tyler cantó 'Islands', uno de los sencillos, inspirada en el mal momento personal que atravesaba Oldfield en aquella época. Se acaba de separar y vivía aislado, en un pueblo de Francia. De eso va 'Islands', de la soledad. No fue un éxito tan masivo como "Moonlight Shadow" o "Total Eclipse of the Heart", pero marca el inicio del acercamiento al pop del creador de 'Tubular Bells' .