Crítica de ‘Marielle lo sabe todo’, un intento de provocación resultón pero inocuo

MARIELLE LO SABE TODO Director: Frédéric Hambalek Intérpretes: Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Mehmet Atesci Año: 2025 Estreno: 10 de julio de 2026 ★★★

Si bien los adultos sabemos que la vida es una maraña de verdades y mentiras, y que la sinceridad es un concepto altamente moldeable, nada de eso resulta fácil de comprender para un niño, y en esa diferencia se hace fuerte la premisa de el segundo largometraje de Frédéric Hambalek. De repente, la cría que le da título desarrolla poderes telepáticos que le permiten ver y oír lo que sus padres hacen, en todo momento y en tiempo real, y por tanto conocer sus secretos y engaños. Y eso arrebata el control de la dinámica familiar a la pareja, obligada a adaptar sus comportamientos de acuerdo al miedo y la aversión que la situación les provoca.

La película funciona con razonable eficacia a la manera de comedia negra tiznada de paranoia mientras contempla cómo sus personajes se sienten cada vez más desconcertados y miserables, y los usa tanto para hacer sátira de la hipocresía cotidiana que sostiene los matrimonios burgueses como para demostrar la importancia de mantener privadas nuestras vidas privadas, especialmente en este presente de autopromoción constante en redes. Es una lástima, en todo caso, que Hambalek trate su premisa tan solo a modo de conveniente recurso argumental, que Marielle no sea un personaje de carne y hueso sino solo un mecanismo de activación de enredos, y que en última instancia el relato sirva para reforzar los estereotipos sobre la familia moderna y la moralidad sexual convencional.