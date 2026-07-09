Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonnie TylerEncuesta CEOHipotecasMeteocat calorTiroteo SabadellGasto defensaGuerra IránBarcelonaJosé AndrésNotas de corte 2026José AndrésJardínAire acondicionado
instagramlinkedin

Música en directo

El concierto de Lia Kali en Toledo adapta su horario por la emisión del partido de España en la Plaza de Toros

Lia Kali en el festival Cruïlla 2025, en el Parc del Fòrum el 9 de julio de 2025.

Lia Kali en el festival Cruïlla 2025, en el Parc del Fòrum el 9 de julio de 2025. / FERRAN SENDRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La artista barcelonesa Lia Kali actuará este viernes 10 de julio en la Plaza de Toros de Toledo y el horario del concierto se verá modificado, comenzando a continuación de la finalización del partido de España, una vez se haya realizado el desalojo del recinto y las labores de limpieza necesarias para garantizar el correcto desarrollo del evento.

El concierto forma parte de la gira 2025/2026 de la cantante, tras dos años de giras internacionales y el éxito de su álbum 'Contra todo pronóstico'. Desde la organización, se pide comprensión y se informa de que el acceso al concierto se realizará con normalidad y que todos los asistentes deberán hacer la cola de entrada correspondiente, siguiendo el procedimiento habitual.

SYS Producciones, mediante una nota de prensa, agradece la comprensión y colaboración del público y subraya que se está trabajando para que ambos eventos se desarrollen con todas las garantías y para que los asistentes puedan disfrutar de la mejor experiencia posible.

Noticias relacionadas

La actuación de Lia Kali se enmarca en el ciclo Toledo en Concierto 2026, organizado por el Ayuntamiento de Toledo y SYS Producciones, que cuenta con una capacidad aproximada para unas 6.000 personas y ha incluido nombres como Viva Suecia, Álex Ubago, Ana Torroja, Sergio Dalma, Rosario, Vanesa Martín, Fernandocosta, Celtas Cortos y JC Reyes, entre otros.

Añádenos en Google