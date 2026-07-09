Música en directo
El concierto de Lia Kali en Toledo adapta su horario por la emisión del partido de España en la Plaza de Toros
La artista barcelonesa Lia Kali actuará este viernes 10 de julio en la Plaza de Toros de Toledo y el horario del concierto se verá modificado, comenzando a continuación de la finalización del partido de España, una vez se haya realizado el desalojo del recinto y las labores de limpieza necesarias para garantizar el correcto desarrollo del evento.
El concierto forma parte de la gira 2025/2026 de la cantante, tras dos años de giras internacionales y el éxito de su álbum 'Contra todo pronóstico'. Desde la organización, se pide comprensión y se informa de que el acceso al concierto se realizará con normalidad y que todos los asistentes deberán hacer la cola de entrada correspondiente, siguiendo el procedimiento habitual.
SYS Producciones, mediante una nota de prensa, agradece la comprensión y colaboración del público y subraya que se está trabajando para que ambos eventos se desarrollen con todas las garantías y para que los asistentes puedan disfrutar de la mejor experiencia posible.
La actuación de Lia Kali se enmarca en el ciclo Toledo en Concierto 2026, organizado por el Ayuntamiento de Toledo y SYS Producciones, que cuenta con una capacidad aproximada para unas 6.000 personas y ha incluido nombres como Viva Suecia, Álex Ubago, Ana Torroja, Sergio Dalma, Rosario, Vanesa Martín, Fernandocosta, Celtas Cortos y JC Reyes, entre otros.
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