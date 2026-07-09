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Cine Yelmo emitirá en directo el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial

Los aficionados podrán seguir el España-Bélgica en una experiencia inmersiva en las salas de Cine Yelmo, que ya han vendido entradas para el partido

Lamal

Lamal / RFEF

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Tras haber acompañado a la Selección Española en pantalla grande desde la fase de grupos y durante los octavos de final, la exhibidora proyectará ahora en directo el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, que se celebrará el próximo viernes 10 de julio, a las 21:00 h, hora peninsular.

El encuentro podrá seguirse en todos los cines Cine Yelmo, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de vivir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo en pantalla grande, con la calidad de imagen y sonido de sus salas y en un ambiente pensado para disfrutar en comunidad, ha informado el exhibidor en un comunicado.

Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com, y la app de Cine Yelmo, con diferentes modalidades adaptadas a cada formato de sala.

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Cine Yelmo, empresa líder del Sector de la Exhibición en España, tiene más de 530 pantallas, todas ellas 100% digitales y 50 complejos repartidos entre Madrid, Barcelona, Tarragona, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife, Asturias, Álava, A Coruña, Cádiz, Vigo, Lugo, Albacete, Alicante, Almería, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Asturias, La Rioja, Vizcaya, Valladolid y Navarra.

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