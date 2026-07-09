Cine Yelmo emitirá en directo el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial

Tras haber acompañado a la Selección Española en pantalla grande desde la fase de grupos y durante los octavos de final, la exhibidora proyectará ahora en directo el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, que se celebrará el próximo viernes 10 de julio, a las 21:00 h, hora peninsular.

El encuentro podrá seguirse en todos los cines Cine Yelmo, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de vivir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo en pantalla grande, con la calidad de imagen y sonido de sus salas y en un ambiente pensado para disfrutar en comunidad, ha informado el exhibidor en un comunicado.

Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com , y la app de Cine Yelmo, con diferentes modalidades adaptadas a cada formato de sala.

Cine Yelmo, empresa líder del Sector de la Exhibición en España, tiene más de 530 pantallas, todas ellas 100% digitales y 50 complejos repartidos entre Madrid, Barcelona, Tarragona, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife, Asturias, Álava, A Coruña, Cádiz, Vigo, Lugo, Albacete, Alicante, Almería, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Asturias, La Rioja, Vizcaya, Valladolid y Navarra.