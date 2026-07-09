Cecilia Arnau, joven violinista de 16 años, hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia

La joven violinista Cecilia Arnau Torán, vecina de Tavernes de la Valldigna, no deja de ampliar su brillante palmarés, tanto a nivel nacional como internacional. Con tan solo 16 años, acaba de proclamarse ganadora del Concurso Internacional de Violín Georg Philipp Telemann, un prestigioso certamen que se celebra con carácter bienal en Poznań (Polonia).

Además de alzarse con el primer premio, Cecilia obtuvo el Premio Especial a la Interpretación Artística, concedido por la Fundación Prof. Tadeusz Zgółka de Poznań, un reconocimiento que distingue la excelencia interpretativa de los participantes.

Con este triunfo, la violinista vallera se convierte en la segunda española en conquistar este certamen a lo largo de sus 23 ediciones. La primera fue la andaluza María Dueñas, en 2017, por lo que han tenido que transcurrir casi diez años para que otra violinista española vuelva a inscribir su nombre en el palmarés del concurso.

Cecilia Arnau es alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde 2022, donde cursa sus estudios en la Cátedra de Violín del prestigioso maestro Zakhar Bron, y compagina su formación con los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia "Joaquín Rodrigo".

El concurso reúne a un jurado de reconocido prestigio internacional, integrado por destacados violinistas galardonados en algunos de los certámenes más importantes del mundo. Entre sus miembros figuran Bartosz Bryła, presidente de la Sociedad Musical Henryk Wieniawski de Poznań; Karina Gidaszewska; Sławomir Jarmołowicz; Tomasz Król; František Novotný, laureado en el Concurso Internacional Chaikovski de Moscú, el Premio Paganini de Génova y el Concurso Internacional de Tokio, además de ganador del Premio RAI y de la Medalla Henryk Wieniawski; Eszter Perényi; y Tomasz Tomaszewski, concertino de la Deutsche Oper Berlin.

Este nuevo éxito consolida la prometedora trayectoria de Cecilia Arnau, una de las jóvenes violinistas españolas con mayor proyección internacional.

Larga trayectoria

Cecilia inició sus estudios musicales a los tres años y, desde entonces, ha desarrollado una brillante trayectoria artística a pesar de su juventud.

A lo largo de su formación ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. En 2018 fue galardonada en el I Concurso Nacional Premio Excelencia de la Música, auspiciado por Lexus España. En 2019 obtuvo el primer premio en el Josefa Micka International Violin Competition y en el Leonid Kogan International Violin Competition, celebrado en Bruselas. En 2021 fue ganadora del Kreutzer International Music Competition. En 2024 recibió el Premio a la Mejor Interpretación en el Anton Rubinstein International Violin Competition, celebrado en Alemania. Más recientemente, en 2025, obtuvo el Premio Autonómico de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza de la Generalitat Valenciana, en la especialidad de cuerda-violín.

La música ha formado parte de su vida desde la infancia y constituye también una profunda tradición familiar. Su padre es catedrático de Violín en el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València, mientras que su madre es pianista. Su hermano, asimismo, cursa estudios de violín.

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Cecilia es, además, nieta de Eduardo Arnau Moreno, el recordado «mestre» de Tavernes de la Valldigna e Hijo Predilecto de la ciudad, quien dirigió durante cuatro décadas la banda de música del municipio. En reconocimiento a su extraordinaria contribución a la vida musical local, el Conservatorio Profesional de Música de Tavernes de la Valldigna lleva su nombre.