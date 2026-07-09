Reacciones a la muerte de Bonnie Tyler ('Total eclipse of the heart'), en directo: última hora de del fallecimiento de la cantante

Miembro de la Orden del Imperio Británico

Bonnie Tyler fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico, una distinción conocida por sus siglas MBE, en los Honores del Cumpleaños de la Reina de 2022, en reconocimiento a sus servicios a la música. La cantante galesa, que ya acumulaba más de cinco décadas de carrera y éxitos internacionales como 'Total Eclipse of the Heart' y 'It’s a Heartache', recibió así uno de los reconocimientos oficiales más simbólicos del Reino Unido a figuras destacadas de la cultura.

La entrega de la condecoración tuvo lugar el 1 de febrero de 2023 en el castillo de Windsor, donde el príncipe Guillermo le impuso la medalla. Tyler, entonces de 71 años, se mostró emocionada y describió el momento como “magnífico”, además de reivindicar que el premio demostraba que una persona de cualquier origen podía alcanzar el éxito gracias al trabajo y la perseverancia.