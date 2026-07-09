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A los 75 años
Reacciones a la muerte de Bonnie Tyler ('Total eclipse of the heart'), en directo: última hora de del fallecimiento de la cantante
Bonnie Tyler, la cantante galesa célebre por su voz rasgada y por himnos de los años ochenta como 'Total Eclipse of the Heart', 'It’s a Heartache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años en Portugal. La artista, nacida como Gaynor Hopkins, había estado ingresada tras una cirugía intestinal de urgencia y permanecía en estado delicado. Su muerte cierra una carrera marcada por el éxito internacional, una fuerte conexión con el público europeo y una actividad musical que se mantuvo hasta años recientes, incluido su paso por Eurovisión en 2013.
Miembro de la Orden del Imperio Británico
Bonnie Tyler fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico, una distinción conocida por sus siglas MBE, en los Honores del Cumpleaños de la Reina de 2022, en reconocimiento a sus servicios a la música. La cantante galesa, que ya acumulaba más de cinco décadas de carrera y éxitos internacionales como 'Total Eclipse of the Heart' y 'It’s a Heartache', recibió así uno de los reconocimientos oficiales más simbólicos del Reino Unido a figuras destacadas de la cultura.
La entrega de la condecoración tuvo lugar el 1 de febrero de 2023 en el castillo de Windsor, donde el príncipe Guillermo le impuso la medalla. Tyler, entonces de 71 años, se mostró emocionada y describió el momento como “magnífico”, además de reivindicar que el premio demostraba que una persona de cualquier origen podía alcanzar el éxito gracias al trabajo y la perseverancia.
Cuatro canciones de Bonnie Tyler, la reina de la 'power ballad'
Cuatro son las canciones más importantes y populares de Bonnie Tyler que marcaron distintas etapas de su carrera: 'Total Eclipse of the Heart', su gran 'power ballad' de 1983 escrita y producida por Jim Steinman; 'It's a Heartache', el tema de 1978 que la impulsó en EEUU y consolidó su voz rasgada como seña de identidad; 'Holding Out for a Hero', creada para la banda sonora de 'Footloose' y revitalizada años después por 'Shrek 2'; e 'Islands', su colaboración de 1987 con Mike Oldfield, una canción sobre la soledad que, aunque menos masiva, reflejó el giro más pop del músico británico. Puedes leer más sobre sus éxitos en esta noticia.
¿De qué ha muerto Bonnie Tyler?
La cantante había sido ingresada en mayo tras sufrir un grave problema intestinal que obligó a los médicos a practicarle una cirugía de urgencia. Varias informaciones apuntan a una perforación intestinal o abdominal como origen de la crisis de salud que derivó en su hospitalización en Faro, en el sur de Portugal. Tras la operación, Tyler fue inducida a un coma para facilitar su recuperación y permaneció en cuidados intensivos.
Aunque semanas después logró despertar del coma inducido, su entorno ya había advertido de que su estado seguía siendo "muy grave" y que la recuperación sería lenta. Sus conciertos previstos para los meses siguientes fueron cancelados o pospuestos mientras los médicos continuaban controlando su evolución. Por el momento, la causa concreta de la muerte no se ha detallado en un parte médico completo, pero los medios citan las complicaciones derivadas de aquella intervención intestinal de urgencia como el principal antecedente clínico.
La gira que no pudo ser
Bonnie Tyler iba a realizar su gira 'Open Air Live 2026' por Europa (Alemania, Dinamarca, Rumania y otros países). La gira comenzó de manera intermitente en mayo, pero se vio afectada debido a problemas de salud tras una cirugía de emergencia. Este mes de julio tenía previsto actuar en Alemania, y en octubre, en Bucarest, Rumania, por ejemplo.
Conquista de EEUU
Ya en 1977, su canción 'It's a Heartache' fue un éxito a ambos lados del Atlántico, alcanzando el número uno en varios países europeos y rompiendo las listas de éxitos estadounidenses.
¿Qué había detrás de su Icónica voz ronca?
Tyler comenzó a tener dolor de garganta en 1977, mientras celebraba su primer éxito en las listas de popularidad con 'Lost In France'. Un médico le informó que, como consecuencia de cantar tanto, le habían salido nódulos en las cuerdas vocales. Tras una operación para extirparlas, le dijeron que tendría que guardar reposo vocal durante seis semanas. Gritó de rabia, y le quedaron daños permanentes. Cuando volvió al escenario, descubrió que su voz había cambiado; su tono ronco era áspero. Pero a sus productores (y al público) les encantó. "Ahora sonaba como una versión femenina de Rod Stewart".
El mayor éxito: 'Total Eclipse of the Heart'
Su mayor éxito, la canción más rockera 'Total Eclipse of the Heart', llegó seis años después, en 1983, y esta vez alcanzó el número uno en las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico. Fue la primera persona galesa en alcanzar el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos.
Su primer sencillo 'Lost in France', en 1977
Fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell en un club de Swansea, y lanzó su primer sencillo, 'Lost in France', en 1977.
"Muy grave"
El mes pasado, su portavoz dijo que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".
En coma desde mayo
En mayo, la artista, originaria de Skewen, en el sur de Gales, fue inducida a un coma tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal.
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