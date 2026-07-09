Última hora de la muerte de Bonnie Tyler, en directo: reacciones al fallecimiento de la cantante

Bonnie Tyler, la cantante galesa célebre por su voz rasgada y por himnos de los años ochenta como 'Total Eclipse of the Heart', 'It’s a Heartache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años en Portugal. La artista, nacida como Gaynor Hopkins, había estado ingresada tras una cirugía intestinal de urgencia y permanecía en estado delicado. Su muerte cierra una carrera marcada por el éxito internacional, una fuerte conexión con el público europeo y una actividad musical que se mantuvo hasta años recientes, incluido su paso por Eurovisión en 2013.

El mayor éxito: 'Total Eclipse of the Heart' Su mayor éxito, la canción más rockera 'Total Eclipse of the Heart', llegó seis años después, en 1983, y esta vez alcanzó el número uno en las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico.

Su primer sencillo 'Lost in France', en 1977 Fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell en un club de Swansea, y lanzó su primer sencillo, 'Lost in France', en 1977.

"Muy grave" El mes pasado, su portavoz dijo que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".

En coma desde mayo En mayo, la artista, originaria de Skewen, en el sur de Gales, fue inducida a un coma tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal.