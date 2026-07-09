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Última hora de la muerte de Bonnie Tyler, en directo: reacciones al fallecimiento de la cantante

Bonnie Tyler, durante una actuación en 2013 en Eurovision.

Bonnie Tyler, durante una actuación en 2013 en Eurovision. / JOHN MACDOUGALL / AFP

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Laura Estirado

Laura Estirado

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Bonnie Tyler, la cantante galesa célebre por su voz rasgada y por himnos de los años ochenta como 'Total Eclipse of the Heart', 'It’s a Heartache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años en Portugal. La artista, nacida como Gaynor Hopkins, había estado ingresada tras una cirugía intestinal de urgencia y permanecía en estado delicado. Su muerte cierra una carrera marcada por el éxito internacional, una fuerte conexión con el público europeo y una actividad musical que se mantuvo hasta años recientes, incluido su paso por Eurovisión en 2013.

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