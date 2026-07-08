Tilly Norwood, la primera actriz creada por IA, 'estrenará' una película: ¿revolución o involución?

Andrew Niccol fue a finales del siglo pasado uno de los cineastas más interesados en mostrar los peligros de una tecnología descontrolada. En su debut como director, ‘Gattaca’, habló de un futuro imperfecto en el que la mayoría de los niños son concebidos in vitro y utilizando la selección genética. Y en su guion más conocido, el de ‘El show de Truman’, mostró la vida de un hombre que no sabe que forma parte de un ‘reality’ emitido durante las 24 horas del día.

Pero más importante, por su carácter profético, sería su segundo largometraje como director, ‘Simone’, realizado en 2002. Al Pacino encarna en este filme a un cineasta en crisis que ve resuelto sus problemas creativos cuando un extraño genio de la informática le ofrece su programa. Se llama Simulation One y deriva en una actriz generada por IA, llamada Simone, que se convierte en poco tiempo en la mayor estrella de Hollywood.

Tilly Norwood. / EPC

Manantial de nuevos ingresos... y de problemas éticos

Han pasado 24 años y estamos, en la realidad, en ese mismo punto. La inteligencia artificial debería ser una aliada, pero está convirtiéndose en una fuente de problemas éticos en casi todos los ámbitos; además, es un sustancioso manantial de nuevos ingresos. Los guionistas se sublevaron hace unos años porque, entre otras cosas, los estudios pensaban en abaratar costes utilizando la IA para escribir las películas. La sensación de que la inteligencia artificial podía impregnar también el ámbito de la interpretación estaba muy presente. Al fin y al cabo, reproducir a la perfección a Demi Moore, Margot Robbie, Jessica Chastain o Scarlet Johansson y ahorrarse su astronómico sueldo sería el sueño de los estudios cinematográficos.

La sutileza de las interpretaciones y la expresión de las emociones pasarían a un segundo plano. Qué más da, pensarían los ejecutivos, si la gente sigue yendo al cine a ver películas con actrices y actores que ya no son de carne y hueso. Hace décadas empezaron a colorearse filmes en blanco y negro y hubo gente que le pareció bien. Después llegó la captura de movimiento de actores trasladada al modelo digital, que debía ser una cuestión estética pero enfriaba el registro actoral.

‘Variety’ anunciaba este lunes que Norwood va a protagonizar su primer largometraje. Se titula ‘Misaligned’ (Desalineado). / EPC

Y de repente aparece Tilly Norwood. ¿Una nueva promesa? ¿Una debutante con ganas de comerse el mundo? ¿Una intérprete ‘indie’ que salta a Hollywood? No, Tilly es una actriz moldeada con IA cuya entrada en escena a finales del año pasado puso el dedo en la llaga del debate. Lejos de quedar como una anécdota, la revista ‘Variety’ anunciaba este lunes que Norwood va a protagonizar su primer largometraje. Se titula ‘Misaligned’ (Desalineado) y al menos es temáticamente coherente con el personaje: Particle 6, el estudio londinense creado en 2015 y especializado en VFX e IA que ha generado a través de su división Xicoia al personaje, publicita la película como una comedia dramática que muestra la maduración de su protagonista en el supuesto caos existencial de la inteligencia artificial.

El 'Tillyverso'

Más datos. La acción acontece en el ‘Tillyverso’, un espacio ubicado en algún recóndito lugar de la nube. Tilly carece, por supuesto, de recuerdos de infancia o de experiencias propias. Andrew Niccol puede que se esté desternillando. O no. El personaje en cuestión parece un cruce entre la inteligencia artificial de su Simone y la ausencia de vida propia e impregnación de recuerdos falsos de Truman Burbank. Pero no es ficción; es verdad. Como si fuera una de las muchas películas en la que los androides toman conciencia de lo que son y se rebelan contra sus creadores, Tilly empieza a humanizarse en ‘Misaligned’ y a generar sus propios deseos tras conocer a un ‘bot’ (el programa informático para realizar tareas automáticas en internet) tendente a la rebeldía.

La neerlandesa Eline van der Velden, fundadora y CEO de Practicle 6, había parodiado antes, como productora y actriz de la televisión británica, los estándares clásicos de belleza femenina. Sin embargo, cuando decidió crear a Tilly quería que esta emulara a Scarlett Johansson y Natalie Portman. Es guapa, joven, morena, alegre, ojos castaños, ligeras pecas en la nariz, labios bien delineados, rozando esa perfección canónica en el rostro femenino que buscan los productores y directores (y las audiencias).

Un 90% menos de coste

El estudio abrió una cuenta de Instagram a nombre de Tilly en la que se colgaron selfis, vídeos y fotos generadas por IA. Van der Velden llegó a decir que al público le interesaba más las historias contadas en las películas que saber si los intérpretes eran reales o no. Por justificar, que no quede. Con todo, aseguran que ‘Misaligned’ es una producción híbrida entre profesionales del audiovisual y especialistas en IA. Pero hay un detalle importante expresado por la propia compañía: Tilly Norwood puede reducir los costes generales de producción en un 90%. Y ahí aparece algo más que un debate artístico o ético. Es, simplemente, una cuestión económica.

La CEO de Particle 6 continúa buscando justificaciones: “La IA puede respaldar la producción cinematográfica narrativa de alta calidad, pero solo con una gran dosis de experiencia, habilidad, criterio y tiempo humano. Esto no es una limitación de la tecnología, sino precisamente su esencia”. Lo mismo pensaba el doctor Frankenstein de Mary Shelley cuando revivió un cuerpo muerto. En esta situación, llegó a anunciarse que Tilly iba a firmar por una importante agencia de actores. La reacción contraria no se hizo esperar por parte de los sindicatos de intérpretes, directores y guionistas.

Entre el desconcierto y el pánico

El arte imitará la vida, ha dicho Van der Velden. Y si no lo dice ella, lo pone en boca de su flamante creación femenina por computadora. Suno, la herramienta de IA que puede crear canciones completas a partir de leves instrucciones de texto, generó un videoclip, ‘Take the lead’, en el que Tilly, cantando sobre la polémica suscitada, afirma que la inteligencia artificial no es el enemigo, sino la clave. Antes de comenzar el video, un rótulo anuncia que en su realización han intervenido 18 personas ‘reales’ entre diseñadores, director, guionista, montador y asistente de producción. Menos mal.

El pasado marzo, cuando aún no se había confirmado la realización de ‘Misaligned’, Particle 6 anunció la contratación de Mark Whelan, ejecutivo procedente de Prime Video, como encargado de las operaciones estratégicas de Xicoia y, por extensión, de los posibles nuevos ‘talentos’ digitales que puedan aparecer. Porque Tilly es solo la primera. Whelan desarrollará el Tillyverso, un “universo digital dinámico y en constante evolución donde Tilly y una nueva generación de personajes de IA colaborarán y desarrollarán sus carreras”. James Cameron y Emily Blunt, entre otros, mostraron su desconcierto, revestido de pánico, cuando apareció Tilly, “una futura superestrella mundial con una narrativa fascinante”. Son palabras de Van der Velden, claro, que intuye, sabe, los réditos que le puede dar su creación en un mundo que cambia hacia no se sabe dónde.