El Palau de la Música roza el millón de espectadores: "Tenemos voluntad de expandirnos", afirma Joaquim Uriach

El Palau de la Música Catalana ha batido un nuevo récord de asistencia con casi un millón de espectadores en 2025. Según cifras aportadas por la institución cultural, acudieron a sus diferentes salas 953.049 personas. De ellas, 555.750 acudieron a conciertos (programación propia y externa) y 358.519 a visitar el edificio modernista de Lluís Domènech i Montaner, un lugar único declarado Patrimonio de la Unesco. Otras 38.780 personas participaron en diversos actos y eventos.

Desde después de la pandemia el público no ha dejado de crecer. La asistencia a los conciertos ha crecido un 25 % desde 2023. La temporada musical propia cierra el 2025-26 con 402 conciertos organizados por la Fundació Orfeó-Palau con más de 273.000 espectadores y 3.000 abonados. Todo un éxito. Los programadores externos que alquilan la sala realizaron unos 400 conciertos. Las salas del Palau de la Música están a tope de actividad.

Aparte de los conciertos, está la escuela coral del Orfeó Català. La parte social de Palau Vincles ha crecido tanto que se ha trasladado a unos locales cercanos en la calle Ortigosa y a principios de la próxima temporada abrirán un espacio en Vía Laietana con la calle Ramon Mas, la que conduce a las taquillas del Palau. "No buscamos otra sede pero sí más espacio en el barrio", ha explicado Joaquim Uriach, reelegido en junio como presidente de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana.

Más espacio

"Tenemos la voluntad de expandirnos. La apertura de la Porta Palau, donde se ubicarán la tienda y las taquillas próximamente, nos dará más visibilidad". Las obras se harán este verano con vías a abrir en septiembre u octubre. "Queremos dignificar nuestro entorno. Que el Palau sea como Centro Pompidou", señala Uriach. Pero sin las vistas del centro cultural parisino ni esa plaza inmensa que tiene enfrente, poco comparable con la plaza de ladrillos construida donde antiguamente se levantaba una iglesia, cuyo derribo permitió la última gran ampliación del Palau y la construcción, entre otros, de la sala subterránea del Petit Palau en la época de Fèlix Millet, saqueador confeso del centro musical que también usó la institución para la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

"Tanto Gustavo Dudamel como Daniele Gatti están entusiasmados con el Orfeó Català"

Aquel terremoto que socavó el Palau en 2009 también fue el comienzo de una nueva etapa en el que la institución se ha transformado en un modelo de gestión interna y artística que ha potenciado la actividad coral y musical dentro y fuera de las paredes del edificio. Las giras internacionales de los diferentes coros también están contribuyendo a la expansión de la institución musical que en 2028 celebrará 120 años de la inauguración del Palau de la Música Catalana. "De lo que estoy más orgulloso es de la evolución e internalización de los coros. Tanto Gustavo Dudamel como Daniele Gatti están entusiasmados con el Orfeó Català", recuerda Uriach. "Gatti no podía creer que era un coro amateur. Y después de hacer con ellos el 'Requiem' de Verdi nos dijo que quería contar con ellos para otros proyectos".

Estreno en Los Ángeles de la 'Missa solemnis' con Gustavo Dudamel frente a la LA Phil y el Orfeó Català. / Xavier Pi / ACN / ACN

Uriach, aficionado a la música y descendiente de una familia dedicada a la industria farmacéutica, cree en el poder de la música. "La farmacia y la música sanan a las personas. Ayudan a mejorar su bienestar". Él mismo lo comprueba en cada concierto. "Me fijo en las caras y los comentarios de los espectadores que salen de una actuación. Realmente la música transforma".

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"La farma y la música sanan a las personas. Ayudan a mejorar su bienestar"

El equipo que le acompaña es el mismo que tenía la anterior presidenta, Mariona Carulla. "Tenemos un buen equipo y se siente motivado en su misión de promover la música y enseñar el Palau". También les motiva comprobar el éxito que temporada tras temporada consolida el Palau y los coros del Orfeó dentro y fuera de Catalunya. "Cuando fuimos a cantar con la Filarmónica de Berlín en su sede pensábamos que habíamos llegado a la cima, pero después hemos escalado otros picos. Actuamos en Estocolmo, en Hamburgo y en Los Ángeles", recuerda. Y la temporada próxima Orfeó Català, su Cor de Noies y su Cor Infantil acompañarán a la New York Philharmonic en su primera gira europea con Dudamel como titular, donde interpretarán 'On the transmigration of souls', de John Adams que también interpretarán en el Palau.