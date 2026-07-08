'The Pitt' y 'Hacks' arrasan en las nominaciones a los Emmy

El drama médico 'The Pitt' se solidifica como fenómeno cultural con sus 25 nominaciones a los 78º premios Emmy, más que ninguna otra serie este año. Pero la sigue de cerca 'Hacks', que con solo una nominación menos ha batido el récord de reconocimientos para una comedia en un único año, ostentado solo desde el año pasado por 'The Studio' con 23 nominaciones. Como con la temporada final de 'Schitt's Creek' (15 nominaciones), se despide a esta comedia ya legendaria a lo grande, y es difícil imagianr que Jean Smart no se acabe llevando su quinto Emmy o que Hannah Einbinder no logre el segundo.

En la categoría de mejor serie dramática, 'The Pitt' compite 'La edad dorada', 'El caballero de los Siete Reinos' (como 'La Casa del Dragón', un 'spin-off' de 'Juego de tronos' que logra esta distinción en su primera temporada), 'Paradise', 'Pluribus', 'Slow horses' y 'Vicios ocultos'.

En la categoría de mejor comedia, las otras elegidas han sido 'Colegio Abbott', 'The Bear' (con su poco cómica cuarta temporada), 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro' y esa revelación de última hora llamada 'La maldición de Widow's Bay'. No sorprende la nominación a mejor protagonista para Martin Short, que ha estado en la lista con cada temporada de 'Solo asesinatos'.

La ceremonia de entrega de los 78º premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre y será presentada, en su debut como anfitriona de una gran gala, Mariska Hargitay, protagonista de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales.

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