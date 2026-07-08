'Nascuts lliures' sube a seis profesores al escenario del TNC para debatir sobre la educación

Profesionales de la enseñanza y un actor profesional protagonizan 'Nascuts lliures', una nueva pieza de teatro documental. ¿Qué deberíamos hacer en esta sociedad para mejorar la educación? Intentar responder a esta gran pregunta no es fácil, pero la compañía La Conquesta del Pol Sud espera arrojar algo de luz con esta coproducción del Festival Grec que recalará en el TNC del 9 al 19 de julio en la Sala Petita.

"La obra da valor al trabajo de los maestros, explica las dificultades reales de la enseñanza en la actualidad y abre un diálogo entre diferentes puntos de vista acerca de lo desafíos actuales," dice Carles Fernández Giua. El director y creador del espectáculo empezó a trabajar en esta propuesta en 2023, antes que las protestas de los maestros saltaran a la calle y alteraran el curso 2025/26 en las escuelas e institutos públicos en Catalunya. Irene Vicente Salas ha colaborado con él en la dramaturgia y documentación del espectáculo que utiliza el teatro para profundizar y reflexionar sobre un tema vital para la sociedad.

El elenco del montaje está formado por profesionales de la educación y un actor. / EPC

Especialistas en educación desde infantil hasta universidad, en educación especial e integración debaten sobre temas como el perfil de los maestros, la igualdad de oportunidades, las diferencias entre escuela pública, privada y concertada y la conveniencia o no de que se perpetúen estos tres modelos en nuestro país. "Cada uno tiene su punto de vista pero todo lo que ha ido surgiendo en los ensayos es muy interesante", afirma Fernández Giua. "Vivimos un momento de desorientación. Cuando has de educar a tus hijos te haces muchas preguntas. La educación no es un tema solo escolar, abarca a toda la sociedad. Es patrimonio de todos y nos afecta a todos."

"La educación no es un tema solo escolar, abarca a toda la sociedad. Es patrimonio de todos y nos afecta a todos."

Utilizar testimonios reales para elaborar creaciones teatrales e investigar con formatos innovadores son algunas de las características de esta compañía fundada en 2010, creadora de espectáculos como 'Nadia', protagonizada por una afgana que huyó de su país.

"Hemos tenido la suerte de poder elegir a gente muy implicada y con ganas de abrir este debate a la ciudadanía. Todos han participado en la creación de la obra", explica Fernández Guia. En escena estarán Eugènia Arús, Irene Bonilla, Aleix Escursell, Ferran Galimany, Laia González Fernández y Micky Jarra, todos ellos "testimonios intérpretes" que participan en la obra con el actor Manel Barceló, que encarna diferentes roles y dramatiza determinadas situaciones que se exponen con ayuda de los especialistas en enseñanza e integración. "La compañía nunca había trabajado con un elenco tan grande. Ha sido complicado pero muy gratificante. Y un trabajo de equipo total".

De Rousseau a Freire

La obra incluye citas a grandes referentes de la pedagogía como Rousseau, autor de 'Emilio o De la Educación", un tratado polémico en su época que ha pasado a ser considerado clave en la pedagogía moderna. O las teorías de psicología del desarrollo de Lev Vygotsky y de Jean Piaget que consideraba el error como parte del aprendizaje y abogaba por un modelo de profesor guía que permitiera a los alumnos descubrir las cosas por sí mismos. También se citan las teorías de Maria Montessori, partidaria de respetar la velocidad de aprendizaje de cada alumno, y de Paulo Freire, conocido por su libro 'Pedagogía del oprimido'.

El debate toma forma en el montaje no solo a través de la palabra sino con una escenografía compuesta de diferentes elementos que se mueven y se van transformando y enriqueciendo el discurso o ideas que aparecen. "Es como un juego de construcción que tanto puede servir para crear espacios como para materializar conceptos con formas escultóricas".

La educación en este montaje va más allá de las escuelas para llegar a la cárcel Modelo de Barcelona, un edificio resignificado que en la actualidad tiene muy cerca de su perímetro algunos centros de nueva creación como la escuela pública Xirinacs, que planea transformarse e inaugurar el Institut Escola Xirinacs de cara al curso 2027-2028. "La Modelo es un espacio de memoria, un lugar que muestra una herida y que nos sirve para conectar pasado y presente". Un lugar que les sirve para conectar educación con historia, política, libertad y esperanza.