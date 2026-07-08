Muere Louise Lasser, actriz de 'Toma el dinero y corre' y ex de Woody Allen

Louise Lasser, protagonista de la telecomedia estadounidense Mary Hartman, Mary Hartman y actriz en títulos como Réquiem por un sueño, Toma el dinero y corre o Bananas, ha fallecido. La interprete, exexposa del cineasta Woody Allen, murió el lunes en su domicilio de Manhattan a los 87 años.

La muerte de Lasser fue confirmada por Susan Charlotte, una amiga de la actriz a The New York Times, que no aporta más detalles sobre la causa del fallecimiento de la interprete.

Louise Lasser nació en Manhattan el 11 de abril de 1939, hija única de Sol Jay Lasser, contable y escritor, y Paula (Eisenreich) Lasser, diseñadora. Estudio en la Universidad de Brandeis, donde se especializó en ciencias políticas y participó en obras de teatro a nivel amateur. Allí comenzó su pasión por la interpretación y, finalmente, dejó los estudios durante su último año y comenzó a dar clases de actuación con Sanford Meisner.

Viviendo con sus padres en Manhattan, trabajó en teatro y cabaret, y apareció en anuncios de televisión convirtiéndose en la primera actriz en ganar un premio Clio, el máximo galardón de la industria publicitaria estadounidense. En 1962, fue suplente de una por entonces estrella emergente, la joven Barbra Streisand, de 20 años, en el musical de Broadway I Can Get It for You Wholesale.

Lasser conoció a Woody Allen en una cita doble -él estaba con la otra mujer- e hizo su debut en la pantalla en The Laughmakers, un episodio piloto de 1962 escrito por él. Ambientada en un club de comedia, nunca se convirtió en serie, pero se emitió como especial. Los dos comenzaron a salir y se casaron en 1966.

Tras un papel sin acreditar como masajista en la comedia de Peter Sellers ¿Qué hay de nuevo, gatita? (1965), escrita por Allen, y una voz en off en Lily, la tigresa (1966), el debut como director de Allen, Lasser interpretó personajes más importes en las siguientes tres películas del cinasata, que él mismo escribió, dirigió y protagonizó.

En Toma el dinero y corre (1969), era la vecina de un atracador de bancos, impresionada por su fama. En Bananas (1971), encarnó a la novia activista del protagonista, que lo deja porque no muestra dotes de liderazgo político. Al año siguiente, en Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, interpretó a una mujer que solo podía alcanzar el orgasmo en público. En medio de toda esa actividad cinematográfica, en 1970, se divorció de Allen.

MARY HARTMAN, SU GRAN PERSONAJE

Lasser estuvo algunos años trabajando con papeles secundarios en comedias de situación como La chica de la tele o El show de Bob Newhart) y series dramáticas como Centro médico, el thriller McCloud, hasta que en 1976 fue elegida como protagonista Mary Hartman, Mary Hartman. La actriz protagonizó esta telecomedia durante más de 300 capítulos dando vida a un ama de casa de Ohio con coletas y mangas abullonadas.

En su filmografía posterior destacan títulos como Recuerdos (1980) de Allen, en un cameo como su secretaria; Ola de crímenes, ola de risas (1985) de Sam Raimi; la película de Todd Solondz titulada Happiness (1998); o Requien por un sueño (2000) de Darren Aronofsky. Durante sus últimos años, Lasser impartía clases de actuación en Nueva York.