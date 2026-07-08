Asalto en la AP7
Los Mossos investigan el robo a la banda de heavy metal Accept tras actuar en Barcelona Rock Fest
Un grupo de encapuchados asaltaron el camión del grupo cuando estaba parado en Llinars del Vallès
Accept ofrece una recompensa de 2.000 euros por una guitarra sustraída
El heavy metal puro reconquista el Rock Fest con Accept y Helloween
La madrugada del pasado 5 de junio, un grupo de encapuchados asaltó el camión de la banda alemana de heavy metal Accept cuando volvía de actuar en el Barcelona Rock Fest. El vehículo estaba parado en un área de servicio de la AP7 en Llinars del Vallès cuando los sospechosos, que iban armados con barras de hierro según la denuncia, rompieron el candado de la parte posterior del remolque y se llevaron parte del equipo de iluminación, varios maletines con ordenadores y dispositivos electrónicos para el funcionamiento del directo del grupo así como pertenencias de la banda, como una de las guitarras del miembro de Accept Wolf Hoffmann.
Precisamente, Accept ha ofrecido por las redes sociales una recompensa de 2.000 euros a quien facilite información que permita recuperar els instrumento, que Hoffmann suele usar en sus directos.
La denuncia también remarca que los sospechosos intentaron entrar por la fuerza en la cabina del camión, en la que estaba el conductor, pero sin conseguirlo. El camionero puso la denuncia antes de cruzar la frontera en La Junquera y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.
Uno de los equipos robados dio señal en una localidad próxima a Santa Coloma de Gramenet, aunque fue durante poco tiempo y no se pudo conocer con exactitud el lugar.
En un comunicado por las redes sociales, los organizadores de Barcelona Rock Fest señalan que el asalto se produjo cuando el camión que transportaba el equipo de la banda se detuvo en un área de descanso de la Autopista AP7 a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona y que los asaltantes fueron "tres o cuatro hombres armados con barras de hierro intentaron robar todo lo que pudieron".
Afirman que "uno de los objetos robados es una guitarra Framus Custom Shop Masterbuilt WH-1 "The Rise of Chaos" de enorme valor sentimental para Wolf", el guitarrista del grupo. "Estamos prestando nuestra más estrecha colaboración con Wolf, su manager, la Policia Local y Mossos d'esquadra sobre lo sucedido" señalan los organizadores que han lamentado "esta situación tan desagradable".
No fue el único suceso en el Barcelona Rock Fest. La mítica banda de heavy Helloween también denunció el robo del equipo de trabajo del fotógrafo Jovan Ristich que va de gira con el grupo, lo cual incluye un MacBook Pro bloqueado y una cámara Nikon Z6III. También por redes sociales, la banda ha pedido ayuda por si alguien intenta vender ese equipo en los próximos días.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve Cine Sénior: las personas de 65 años o más podrán ir al cine todos los martes por 2 euros
- El heavy metal puro reconquista el Rock Fest con Accept y Helloween
- La encrucijada del Rock Fest y los festivales de metal
- Primeros amores, escapadas y mucho entretenimiento: 10 series perfectas para ver durante este verano
- Mònica Terribas sigue destapando el lado oscuro del Opus Dei, ahora desde la perspectiva masculina
- The Offspring y Bad Religion sacan pecho con su punk californiano en el clímax del Rock Fest
- La victoria de España frente a Portugal, lo más visto del año
- Netflix estrena un documental sobre el 'asesinato en directo' de Miguel Ángel Blanco: 'ETA no supo medir el impacto emocional de aquella barbaridad