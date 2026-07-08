La Librería Calders denuncia que les han robado un ejemplar de 'La Divina Comedia'

Según ha informado el medio TOT Barcelona, la Librería Calders, ubicada en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, ha sido víctima del robo de una edición valiosa de 'La Divina Comedia' de Dante, además de otros libros. El establecimiento informó, a través de la red social X, que les habían robado el libro de "la editorial Akal; la gruesa, la cara", en un hilo publicado el 4 de julio y que se ha hecho viral.

La librería, cuya fundadora y copropietaria es la periodista Isabel Sucunza, ha afirmado por redes saber quién ha sido el responsable del robo: "Un desgraciado a quien ya hemos pillado más de una vez: cabello corto, moreno, delgado, no muy alto". De hecho, afirman que este individuo ha hurtado más veces en la tienda, y que suele ir con una bolsa de plástico rígida, donde mete libros cuando la librería está muy concurida y los trabajadores no pueden ocuparse: "Sale corriendo y no hay alarma de puerta que lo detenga".

Como ha informado TOT Barcelona, la librería reconoce en la publicación de X que no tiene esperanzas de recuperar los volúmenes, pero se ha dirigido al Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni para pedir que, si el ladrón va a vender los libros, le comuniquen lo siguiente: "Podéis decirle que se vaya fuerte a tomar por saco, que le hemos echado un mal de ojo de la hostia, que nos cagamos en sus muertos y que, si vuelve, tenemos un bote de gas pimienta en el cajón que no dudaremos en usar".

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Al día siguiente, el 5 de julio por la noche, la Librería Calders hizo otro post en la red X para anunciar que este individuo también les había robado el libro 'Los Sorias' de Alberto Laiseca, por lo que activaban el "código muerte y destrucción".