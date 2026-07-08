Juan Antonio Bayona y Carlos Torres preparan una serie documental sobre la tragedia de los Andes

Juan Antonio Bayona y Carlos Torres preparan la serie 'Más allá de la sociedad', una producción documental de tres capítulos sobre la tragedia de los Andes. La producción debe estrenarse este año en Netflix, tras el éxito del filme 'La sociedad de la nieve' del propio Bayona, impulsado por esta plataforma. Ahora, la serie reúne a supervivientes del siniestro aéreo, familias de víctimas, los escritores Piers Paul Read (autor de 'Viven', uno de los libros más conocidos en torno a la odisea andina) y Pablo Vierci (responsable de 'La sociedad de la nieve', en la que se basó el filme de Bayona) e incluye los filmes de Bayona) estadounidense autor de 'Viven', la adaptación a la pantalla del libro de Read.

Bayona y parte del reparto de 'La sociedad de la nieve' se desplazan a los Andes, en el mismo lugar del accidente, para propiciar un encuentro "entre la realidad y la ficción". La serie recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia y explora con supervivientes y familiares de las víctimas tanto un vuelo que marcó las vidas de una comunidad como un fenómeno de repercusión mundial que ha inspirado libros y películas.

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La serie la producen Belén Atienza, Sandra Hermida y el propio Bayona, que es cocreador junto a Carlos Torres. Éste último es el director de los tres capítulos.