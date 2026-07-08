El Institut Ramon Llull impulsa un centro de estudios catalanes en Montreal, el primero fuera de Europa

El Institut Ramon Llull (IRL), organismo de promoción de la lengua y la cultura catalana en el extranjero, impulsará a partir de septiembre un Polo de Estudios Catalanes en la Universidad de Montreal (Canadá), el primero fuera de Europa.

Con este ya serán 5 los centros de estudios catalanes en el exterior, los otros cuatro en Europa: Londres, París, Siena (Italia) y Poznan (Polonia), ha explicado en un encuentro con medios el director del Área de Lengua y Universidades del IRL, Josep-Anton Fernàndez, junto a la directora, Anna Guitart.

Fernàndez ha dicho que se trata de estructuras en las propias universidades con una programación estable de actividades, y ha afirmado que se ha impulsado en Montreal por ser una "universidad muy dinámica y con un profesorado muy activo".

JORNADA EN BARCELONA

Anna Guitart ha destacado que la Xarxa Llull de estudios universitarios está presente en 130 universidades en 30 países, de los que 93 reciben financiación del IRL, lo que es una "muestra de la buena salud de la enseñanza del catalán en el ámbito universitario".

Esa muestra de buena salud se reflejará en las 40 Jornadas Internacionales para Profesorado de Catalán, que se celebrarán del 14 al 17 de julio en la Universitat de Barcelona (UB) y en la que se reunirán 80 profesores de catalán procedentes de 25 países para debatir en torno a la actividad docente y las estrategias de aprendizaje de catalán, con la diversidad como eje temático.

Durante estos 40 años, las jornadas han itinerado por todos los territorios de habla catalana y desde 2009 tienen lugar en universidades de la Xarxa Vives, con la que el IRL tiene una relación de colaboración.

4.000 ESTUDIANTES AL AÑO

La Xarxa Llull en universidades de todo el mundo tiene unos 4.000 estudiantes de lengua y cultura catalanas, cuenta con unos 160 docentes de estudios catalanes y la lengua se enseña en 4 de las 10 primeras universidades del mundo --Oxford, Cambridge (Reino Unido), Stanford y Berkeley (EEUU)-- y en 14 de las 50 primeras, según el ranking THE.

Durante el curso 2025-2026 se ha cumplido el centenario de estudios catalanes en Liverpool y los 50 en Venecia y el que viene 50 años del Centro de Estudios Catalanes de la Sorbona de París, por lo que la enseñanza del catalán en el exterior no es anecdótica y "es una historia de éxito", ha señalado Fernàndez.

Ha destacado que este pasado mes de marzo se recuperó la docencia de catalán en Pekín (China), que quedó interrumpida durante la pandemia, y que se iniciará en Yale (EEUU), Università degli Studi di Udine (Italia) y la Universidad Nacional Abierto y a Distancia de Colombia.

Fernàndez ha dicho que las prioridades del IRL es crecer en Asia, con algún lectorado más en China o nuevos en Corea e India; en los países árabes, con Marruecos por proximidad y Egipto por ser capital del sector editorial árabe, como principales países, y América Latina.

Otros objetivos son construir una red de investigadores para asegurar la continuidad de la comunidad académica, ampliar los programas para estudiantes con un incremento de plazas en las estancias de verano --ahora son 90 y recibe unas 200 solicitudes-- y crear red a través de las actividades culturales.