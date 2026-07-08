Grup 62 celebra la bonanza editorial con una ambiciosa historia de Catalunya desde la óptica de las mujeres

Entre el éxito fulgurante de los enigmas de lógica y asesinatos que causan sensación bajo la etiqueta de 'murdokus' y el sorpresivo 'boom' de 'Les vides' de Giorgio Vasari, joya del Renacimiento que en 15 días ha agotado su primera edición, Grup 62 sigue surfeando la ola de la bonanza editorial y apura un nuevo curso de crecimiento económico y oferta cada vez más diversa. "2025 se cerró con un crecimiento del 4%, lo que quiere decir que desde la pandemia el mercado editorial ha crecido un 30%. En Sant Jordi se registró un 4% más y ahora estaremos un poco por encima de esa cifra", ha detallado el director editorial del grupo, Emili Rosales, durante la presentación de sus principales novedades para la 'rentrée'.

En el horizonte, apuntalando la prosperidad, nuevos títulos de Martí Gironell, Care Santos, Matt Haig, Éric Vuillard y Jo Nesbø, el imponente debut del jovencísimo Nelio Biedermann y el regreso de la mallorquina Laura Gost con 'El preu de néixer', novela que suma más de media docena de traducciones contratadas dos meses antes de llegar a las librerías. "Es un fenómeno que hacía tiempo que no pasaba en la literatura catalana", ha subrayado Rosales.

Antes de eso, las felicitaciones y el sacar pecho corporativo. "Se mantiene una proporción que nos hace felices: 1 de cada 3 libros que se venden en catalán son de autores que publican en Grup 62", ha destacado el director editorial, para quien la bonanza editorial no hace más que "reforzar" su ADN y su voluntad de llegar con sus cerca de 500 títulos anuales "a todo tipo de lectores en catalán, haciendo el esfuerzo por tener libros de todos los géneros".

En este sentido, Rosales ha querido destacar que un mismo curso haya servido para descubrir nuevas voces como la de Cesc Cornet y, al mismo tiempo, reconocer carreras de largo aliento como las de Ramon Solsona y Màrius Serra. "Si miramos la literatura catalana desde una perspectiva histórica, es una de las pocas veces desde la Renaixença en la que algunos autores han podido desarrollar sus carreras durante décadas sin grandes obstáculos", ha valorado Rosales. Para abonar la tesis, Columna prepara nuevos volúmenes biográficos dedicados a dos veteranos de altura: Ferran Torrent y Maria Barbal, 75 y 76 años, respectivamente.

Rehacer la historia

El centenario de otro titán de las letras catalanas, el editor y escritor Josep Maria Castellet, también marcará un trimestre que Edicions 62 quiere coronar con el ambicioso ensayo 'Història de les dones', una obra coral pilotada por la historiadora Montserrat Duch que busca "replantear y rehacer la historia de Catalunya" desde una concepción femenina. "La historiografía catalana arrastra un déficit crónico: habla mayoritariamente de hombres, poder y negocios, excluyendo a las mujeres", ha lamentado la propia Duch, encargada de dirigir un proyecto en el que más de 70 firmas recuperan un centenar de episodios históricos en los que las mujeres tuvieron un papel decisivo.

"¿Dónde estaban las mujeres bajo el feudalismo? ¿Cómo las representó la pintura rupestre? ¿Qué significó para ellas y los roles tradicionales la Guerra Civil?", enumera a modo de ejemplo la también catedrática y directora de la Col·lecció Atenea de estudios de mujeres, géneros y feminismos. En el origen de todo, asegura, otra pregunta que se hacía durante sus años como estudiante universitaria: ¿por qué debía ser que en las clases nadie hablaba de las mujeres? "Es un libro que tendrá un impacto importante y relevante", ha aventurado Rosales.

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Buenas noticias también desde Periscopi, sello que el grupo adquirió el año pasado y que, además de atreverse con sus primeros audiolibros, ha estrenado este año nueva colección de bolsillo para alargar la vida de clásicos del catálogo como 'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols, y 'Demà, i demà, i demà', de Gabriella Zevin. La alegría es doble, ya que uno de sus autores fetiche, el periodista Patrick Radden Keefe, publicará en otoño 'El fill de l'oligarca', su última investigación periodística. Para Grup 62, Periscopi seguirá siendo, al menos por el momento, la última gran compra editorial. Según Rosales, no se prevén nuevas adquisiciones, aunque Josep Ramoneda, presidente de Grup 62, mantiene la intriga. "Siempre puede pasar alguna cosa", ha dicho. Veremos.