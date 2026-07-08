El Cruïlla vuelve como refugio musical de amplio espectro: de La Ludwig Band a David Byrne

El Cruïlla ocupa a partir de este miércoles su lugar en la agenda del Fòrum, fiel a su visión tradicional de cruzar géneros y extender la oferta más allá de la música: una sesentena de artistas, siete escenarios y propuestas de parcelas como la comedia, las artes visuales y la danza configuran el cartel de su 16ª edición. En lo alto del programa, atracciones de signo contemporáneo (de Halsey a Jon Batiste) y numerosas figuras de trayectoria larga y contrastada, caso de David Byrne, Pixies, Suede, The Black Crowes, Garbage, Faithless o Jovanotti.

El festival mantiene sus medidas en el parque del Fòrum, con un máximo de 25.000 asistentes por jornada, presentándose como una muestra “que respira”, que supone “un antítodo al ‘FOMO’ y a la ansiedad” y que es “emocionalmente sostenible”, como apuntó su director, Jordi Herreruela, en la presentación del pasado diciembre. Atendiendo a esa idea, el lema de este año es ‘Cruïlla és casa’, entendido como un lugar familiar y confortable. El programa inaugural de este miércoles, como es costumbre, será de un formato más pequeño (con un límite de 10.000 asistentes) y orientado a un público de la franja más juvenil: ahí estarán no solo Halsey sino también Reneé Rapp, Sen Senra, Yami Safdie o la catalana Greta. Ni entradas ni abonos se han agotado por ahora.

Debuts de Mishima y Mazoni

La parcela autóctona atiende algunas “asignaturas pendientes” del festival, como indicaba entonces Herreruela, grupos de larga trayectoria que todavía no habían pasado por el Cruïlla, caso de Mishima y Mazoni, así como de Alizzz. Por su parte, Els Pets ofrecerá un concierto encuadrado en su gira de 40º aniversario y Zahara mostrará su faceta más electrónica y bailable rebautizándose como Zahara Rave. Actuarán también Rigoberta Bandini, Judeline, Sidonie, Maika Makovski, La Ludwig Band, Svetlana, Susto, Ypnosi y Dan Peralbo i el Comboi.

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Junto a la oferta musical, apartados como el de comedia, dirigido por Oriol de Balanzó, con una treintena de humoristas (como Ana Morgade, Ignatius Farray o Joel Díaz), y el llamado Cruïlla Arts, comisariado por Claudia Costa, con una docena de talentos emergentes. En paralelo, se desplegarán por el recinto diversas instalaciones que deslizan reflexiones sobre los espacios urbanos y la vida comunitaria.

Halsey Ashley Nicolette Frangipane comparte sus angustias y disfunciones mentales desde su disco de debut, ‘Badlands’ (2015), y sumó nuevas capas de vivencias, maternidad incluida, en el desmitificador ‘The great impersonator’. Vuelve erigida en cantautora pop híbrida (electrónica y acústica), con hitos para la Generación Z como ‘Without you’ y ‘Colors’. Miércoles, 21.45 h.

Suede El grupo de Brett Anderson, exponente del Britpop noventero, dispone de un buen catálogo de himnos, como ‘So young’, ‘Trash’ o ‘Beautiful ones’, a la vez que burla la casilla del ‘revival’ publicando fibrosos álbumes con canciones nuevas. Caso de ‘Antidepressants’ (2025) en el que afila las aristas pospunk sin perder su reconocido sentido melódico. Jueves, 21.45 h.

Pixies La banda bostoniana, que en los 80 y 90 dio una sacudida al indie-rock con sus canciones catatónicas de fondo surrealista, regresa con todo su bagaje y un maduro lanzamiento de 2024, ‘The night the zombies came’. A Black Francis, Joey Santiago y David Lovering se suma ahora la bajista Emma Richardson en la plaza un día ocupada por Kim Deal. Jueves, 23.00 h.

David Byrne Leyenda pop y mente visionaria, viene con un álbum refrescante y tropicalista, ‘Who is the sky?’, repertorio que combinará con clásicos revisados de Talking Heads, la banda art-punk neoyorkina que encabezó en los 70 y 80. Byrne es también sinónimo de espectáculo y se espera que nos vuelva a sorprender con una de sus imaginativas puestas en escena. Viernes, 23.15 h.