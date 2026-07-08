Arturo Pérez-Reverte publicará su nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa', en octubre

Arturo Pérez-Reverte publicará el próximo 20 de octubre 'La hipótesis más peligrosa', su nueva novela. Se trata de "una historia de aventura e iniciación que es también una asombrosa mirada sobre el Mediterráneo como memoria viva de la Historia: un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas", ha anunciado su editorial, Alfaguara.

La novela está protagonizada por Cal Gadea, de 16 años, criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, en busca de un padre al que nunca conoció, Asier Lerrant, que lo abandonó a él y a su madre. Gadea lo localiza en un puerto del Mediterráneo y juntos emprenderán un viaje a bordo de un velero que trafica con arte robado. "Un viaje en el que la búsqueda íntima de Cal se cruza con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco. Lerrant, hombre hermético, áspero y difícil de descifrar, enseñará al chico a navegar, a anticiparse al peligro y a comprender que, en un barco como en la vida, ciertas reglas son una forma de supervivencia", reza la nota promocional.

El escritor, autor de obras como 'Misión en París' (de la serie del capitán Alatriste), 'La isla de la Mujer Dormida' y 'El problema final', ha pubicado este año 'Enviado especial. Una biografía de guerra, que reúne sus crónicas como reportero.'