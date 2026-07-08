30 años del histórico concierto de Labordeta, Ixo Rai! y Celtas Cortos en Canfranc: "Fue increíble; aún se me ponen los pelos de punta"

Han pasado ya 30 años, pero el eco que dejó aún resuena por las montañas del Valle del Aragón. El histórico concierto que José Antonio Labordeta, Ixo Rai! y Celtas Cortos protagonizaron aquel 8 de julio de 1996 en Canfranc marcó un hito en la lucha por la reapertura del túnel ferroviario. La voz se corrió tanto en los días previos por toda la comunidad que la actuación atrajo a cerca de 6.000 personas hasta el modesto pabellón polideportivo del pueblo. No todos pudieron entrar, pero el objetivo se cumplió con creces. "Fue algo increíble y muy emocionante. Mucha gente acudió con pancartas y se consiguió visibilizar la reivindicación en un momento en el que la reapertura del Canfranc ocupaba muchos titulares de prensa", recuerda Víctor López, alcalde del municipio entre 1995 y 2003.

Su intermediación fue clave para que el concierto fuera una realidad. López mantenía una estrecha relación con Labordeta, que tenía casa en Villanúa, y conocía bien a Jesús Cifuentes y Carlos Soto (Celtas Cortos) por sus estancias en el pueblo de Canfranc (Cifuentes incluso llegó a vivir allí). "Tenía una buena amistad con todos, también con los Ixo Rai!. Fue Labordeta el que me dijo que estaría dispuesto a tocar gratis y ya empezamos a planearlo todo. Me acuerdo que quedamos un día en Zaragoza para prepararlo y Jesús (Cifuentes) estaba muy nervioso porque no conocía a Labordeta y le imponía su figura", rememora López.

Después todo fue rodado. La vinculación de todos ellos con la causa (tocaron gratis) hizo posible algo impensable en un municipio de apenas 500 habitantes y lo que se vivió aquella noche ha pasado ya a la historia. Los primeros en salir al escenario fueron los Ixo Rai!, después cantó Labordeta y finalmente Celtas Cortos, que por esos años se encontraban en plena explosión tras el éxito de sus discos ‘Cuéntame un cuento’ y ‘Tranquilo majete’.

Víctor López (en primer término) y Labordeta (al fondo), en el histórico concierto en Canfranc. / servicio especial

"Esa noche se creó allí algo muy especial. Había un gran ambiente, con un montón de gente con banderas aragonesas y todos con el mismo propósito: que el túnel volviera a acoger tráfico de trenes. El momento más emotivo se vivió al final, cuando todos juntos sobre el escenario entonaron el ‘Canto a la libertad’, que fue coreado por todos los asistentes. Fue increíble; aún se me ponen los pelos de punta", destaca López, que también se subió al escenario para recordar el objetivo de la actuación.

El concierto venció incluso a las inclemencias del tiempo. Ese 8 de julio de 1996 hizo tanto frío en el Pirineo oscense que las cumbres próximas a Canfranc incluso se cubrieron de nieve. "Salió un día malísimo. Las temperaturas bajaron mucho y llovía, así que nos vimos obligados a cambiar de ubicación el concierto, que en principio se iba a celebrar en la parte de atrás de la estación", recuerda López, que apunta que la actuación se tuvo que celebrar en lunes para adaptarse a la gira de Celtas Cortos.

Ni eso frenó a los miles de aragoneses que acudieron en masa a la llamada del ayuntamiento de Canfranc. La banda vallisoletana, por cierto, todavía guarda un gran recuerdo de ese concierto. La actuación estrechó aún más su relación con la comunidad, un vínculo que nació gracias a su cantante, quien llegó a vivir durante tres años en Canfranc a finales de los 90. Poco a poco, esa relación se amplió a todo el grupo y hasta llegaron a preparar algunos de sus discos en el albergue de Canfranc pueblo.

Otros conciertos

La histórica actuación de 1996, por cierto, prendió la mecha para que la localidad pirenaica acogiera en los años siguientes otros conciertos con artistas de renombre. "Labordeta ya se vino arriba y cuando nos veíamos me proponía que llamáramos a amigos suyos para ver si podíamos organizar algo. Lo intentamos con Aute, Pedro Guerra, Rosana, Víctor Manuel e incluso con Sabina, al que conocí un día en Villanúa. El problema era que no podíamos pagar los cachés y sus productoras solo les dejaban hacer un concierto gratuito al año", explica López.

La intermediación de Labordeta sí logró que se celebraran en Canfranc otros conciertos con artistas de gran nivel. Fue el caso de Ismael Serrano o de Eva Amaral. "En esa época Eva era muy poco conocida, pero Labordeta me dijo que lo intentáramos hacer porque esa chica iba a llegar lejos. No se equivocó", recuerda entre risas el exalcalde, que subraya que todas esas actuaciones también se organizaron para reivindicar la conexión transfronteriza entre Pau y Canfranc.

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Hoy, la anhelada reapertura de la línea ferroviaria sigue sin ser una realidad (sobre todo por las reticencias del lado francés), pero López se muestra optimista: "Yo creo que en seis u ocho años se va a conseguir, veo un cambio en este sentido por parte del Gobierno de Francia". Que así sea.