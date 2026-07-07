Vuelven las Gandules, el ciclo de cine de verano en el CCCB comisariado por Desirée de Fez

El ciclo de cine Gandules, la cita clásica de las noches de verano del CCCB, regresa al Pati de les Dones todos los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto con un programa que este año gira en torno a la representación de la belleza en el cine, en diálogo con la exposición «El culto a la belleza».

Comisariado por la escritora y crítica de cine en EL PERIÓDICO Desirée de Fez, el ciclo «Bellas y eternas» reúne películas de distintas épocas y procedencias que analizan cómo el cine ha construido, cuestionado y transformado la representación del cuerpo y de los ideales estéticos.

Con una destacada presencia de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, la selección pone de manifiesto la capacidad de estos géneros para explorar las dimensiones más fascinantes, contradictorias e inquietantes de la belleza. Las películas invitan a reflexionar sobre su vínculo con la juventud, el deseo y la promesa de eternidad, pero también sobre las obsesiones, las presiones y las derivas, a menudo oscuras, que esta búsqueda puede generar.

Este es el programa:

THE NEON DEMON (Nicolas Winding Refn, 2016)

Martes, 28 de julio

En la línea de películas como Showgirls (1995) o Maps to the Stars (2014), The Neon Demon es un cuento despiadado sobre Los Ángeles como un lugar que promete sueños y genera monstruos.

Hasta allí llega Jesse (Elle Fanning), una adolescente ingenua de deslumbrante belleza, con una maleta y el deseo de triunfar como modelo.

Cinco años después de arrasar con Drive (2011) y tres después de alejarse de las narrativas convencionales con Only God Forgives (2013), Nicolas Winding Refn se liberaba del peso del relato para formular esta fascinante abstracción sobre el veneno de la fama. Y la fama, en este caso, está vinculada a una obsesión patológica por la belleza.

En The Neon Demon, la belleza —entendida como perfección y asociada a la juventud— es sinónimo de poder y, por ello, fuente de deseo, envidia, obsesión y tragedia. Nocturna y alucinada, repleta de neones, simetrías hipnóticas, lúrex y purpurina, la película de Winding Refn constituye un espectáculo visual, imitado hasta la saciedad desde su estreno (aunque nunca superado), y al mismo tiempo una imprevisible aproximación al fantástico. Es desde ahí, y también desde el terror, desde donde el cineasta lleva al extremo la envidia (y el hambre) por la belleza ajena.

Dirección: Nicolas Winding Refn

Guion: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham

Intérpretes: Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Keanu Reeves

2016 / Dinamarca, Francia, Estados Unidos / 118 min / VOSE SPS

Película no apta para menores de 18 años

HELTER SKELTER (Mika Ninagawa, 2012)

Miércoles, 29 de julio

La película más extrema de la edición de Gandules de este año.

Es una clara inspiración de La sustancia (2024) tanto en el plano conceptual y temático como, sobre todo, en el estético (el uso del color, la concepción de los espacios cotidianos como escenarios, la reproducción casi idéntica del estilo visual de algunas escenas...).

La protagonista de Helter Skelter es Lilico (Erika Sawajiri), una modelo convertida en una auténtica celebridad. Nadie sabe, sin embargo, que su belleza es el resultado de continuas operaciones estéticas. Los problemas comienzan cuando los efectos secundarios de un tratamiento clandestino empiezan a deteriorar su aspecto físico. Paralelamente, una modelo más joven amenaza con arrebatarle el trono.

La cineasta japonesa Mika Ninagawa adapta el célebre manga de Kyoko Okazaki en una película que aborda de forma visceral todas las cuestiones asociadas a la fama y a la dictadura de los estándares de belleza.

Excesiva, exuberante, frenética y visualmente deslumbrante, la película habla, entre otras cosas, de la rápida construcción y la despiadada destrucción de los ídolos, de la presión estética y la dictadura de la juventud, así como de la obsesión por los tratamientos de belleza.

La película de Ninagawa es de 2012, cuando Instagram aún daba sus primeros pasos y TikTok ni siquiera existía. Aun así, constituye una sátira premonitoria y despiadada sobre cómo se construye la identidad y nacen los ídolos en la era de las redes sociales.

Dirección: Mika Ninagawa

Guion: Taku Tada

Intérpretes: Erika Sawajiri, Kiko Mizuhara, Nanao, Shinobu Terajima

2012 / Japón / 127 min / VOSE SPS

Película no apta para menores de 18 años

LES YEUX SANS VISAGE (Georges Franju, 1960)

Jueves, 30 de julio

Una de las películas europeas de terror —y no solo de terror— más importantes y singulares de la década de los sesenta, recibida con desconcierto en su momento y reivindicada con el paso de los años como una obra maestra y fuente de inspiración (o quizá de plagio) para numerosas películas posteriores. Su influencia es evidente, por ejemplo, en La piel que habito (2011), de Pedro Almodóvar.

Dirigida por el cineasta francés Georges Franju (La tête contre les murs, Judex) e inspirada en una novela de Jean Redon, Los ojos sin rostro tiene como protagonista a un prestigioso cirujano (Pierre Brasseur) que se siente culpable del accidente de tráfico que ha desfigurado el rostro de su hija (Edith Scob). Obsesionado con reconstruir su cara, llegará a cometer terribles crímenes para conseguirlo.

La presencia de esta película en la edición de Gandules de este año responde, al menos, a dos motivos muy claros. El primero es que, entre sus numerosos temas —como la identidad, los límites de la ciencia o la locura—, ocupa un lugar central la belleza: su pérdida, su naturaleza efímera y el deseo irracional de recuperarla a cualquier precio. El segundo es que quizá sea la única película que haya logrado unir de manera absoluta dos conceptos, en principio antagónicos: la belleza y el horror.

En un equilibrio perfecto entre la realidad, el sueño y una poética muy personal, Los ojos sin rostro es un descubrimiento tanto para quien la ve por primera vez como para quien la ha visto un centenar de veces.

Dirección: Georges Franju

Guion: Jean Redon, Pierre Boileau, Thomas Narcejac, Claude Sautet

Intérpretes: Pierre Brasseur, Edith Scob, Alida Valli, François Guérin

1960 / Francia, Italia / 90 min / VOSE SPS

Película no recomendada para menores de 13 años

PARIS IS BURNING (Jennie Livingston, 1990)

Martes, 4 de agosto

Uno de los documentales más emblemáticos de la década de los noventa, Paris Is Burning retrata la escena ballroom neoyorquina de los años ochenta (entre 1985 y 1989).

Dirigido por la cineasta Jennie Livingston, documenta las fascinantes competiciones nocturnas de baile organizadas por la comunidad queer negra y latina. Los participantes desfilaban y competían en distintas categorías, interpretando diferentes roles sociales —como forma de reivindicación o crítica— y mostrando una entrega absoluta en sus caracterizaciones (vestuario, peinados y maquillaje), así como en sus movimientos y coreografías.

En estos encuentros —que años más tarde inspiraron la serie Pose (2018-2021), de Ryan Murphy— nació el voguing, un estilo de baile que reproduce las poses de las modelos de las revistas y que Madonna popularizó con el videoclip de «Vogue».

Estas reuniones underground, donde se daban cita comunidad, baile, arte y belleza, constituían un acto de reivindicación de la identidad de sus participantes y, sobre todo, de resistencia frente a la homofobia, el racismo y el clasismo que impregnaban la sociedad.

Paris Is Burning es una celebración de la identidad y la belleza, con desfiles y bailes espectaculares, llenos de dignidad, pero también un retrato durísimo de la vida de la comunidad que documenta. En estos bailes competían distintas houses, hogares de acogida donde convivían jóvenes de origen muy humilde que, en la mayoría de los casos, habían sido rechazados por su orientación sexual.

La descripción de la vida en estas casas, cada una con su propio nombre (House of Xtravaganza, House of LaBeija) y dirigidas por una figura que ejercía simbólicamente el papel de madre, resulta tan hermosa como devastadora.

Un documental impregnado de belleza y dolor.

Dirección: Jennie Livingston

Guion: Jennie Livingston

Intérpretes: Dorian Corey, Pepper LaBeija, Angie Xtravaganza, Venus Xtravaganza

1990 / Estados Unidos / 71 min / VOSE SPS

Película no recomendada para menores de 13 años

THE SUBSTANCE (Coralie Fargeat, 2024)

Miércoles, 5 de agosto

La directora francesa Coralie Fargeat se adelantó al fenómeno del Ozempic con este cruce entre ciencia ficción y terror.

La protagonista, Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una antigua estrella de la televisión que ve cómo su reinado llega a su fin con la irrupción de talentos más jóvenes, recibe una milagrosa sustancia clandestina. Si se la inyecta, volverá a ser joven. Tan joven, tan bella y tan perfecta que su mundo dejará de estar en peligro.

A partir de esta premisa, la directora de Revenge (2017) construye una película extraordinariamente afilada sobre la dictadura de la belleza, la obsesión por la eterna juventud y, sobre todo, la presión estética que recae sobre las mujeres.

Ganadora del premio al Mejor Guion en Cannes y del Óscar al Mejor Maquillaje y Peluquería (partía con cinco nominaciones, algo poco habitual para una película de terror), es un irresistible ejercicio de cine de género, colorista, desbordante y con una visión muy particular del body horror.

En ella se entrecruzan, con un descaro inédito, referencias a producciones de serie B como Re-Animator (1985) y Rejuvenator (1988), junto con guiños formales a Stanley Kubrick y David Cronenberg.

Dirección: Coralie Fargeat

Guion: Coralie Fargeat

Intérpretes: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

2024 / Francia, Reino Unido, Estados Unidos / 142 min / VOSE SPS

Película no apta para menores de 18 años

THE FLY (David Cronenberg, 1986)

Jueves, 6 de agosto

Remake de una película de los años cincuenta, La mosca es una película de monstruos perfecta, una película de ciencia ficción perfecta y una historia de amor perfecta.

Seth Brundle, el protagonista, interpretado por un inolvidable Jeff Goldblum, es un ambicioso científico que trabaja en la creación de una máquina de teletransporte. Una noche, a pesar de ser consciente del riesgo que corre, decide teletransportarse a sí mismo. Con tan mala suerte que una mosca se cuela en el interior de la máquina.

A partir de ese momento comienza a experimentar toda clase de cambios —de energía, físicos y de carácter—; algunos se manifiestan de inmediato y otros, los más terribles, aparecen de forma progresiva.

La mosca, magistral ejercicio de body horror firmado por David Cronenberg, uno de los grandes maestros del género, no gira exclusivamente en torno a la belleza. Plantea innumerables cuestiones: los límites de la relación del ser humano con la tecnología, la identidad puesta a prueba o la complejidad de las relaciones sentimentales. Pero hay una especialmente vinculada a la idea de belleza: el miedo a los cambios corporales irreversibles, a dejar de reconocerse y a la degradación física.

En una película de extraordinaria imaginación y con unos memorables efectos especiales de maquillaje, el director de Inseparables (1988) articula todos estos temas alrededor de una de las historias de amor más hermosas que ha dado el cine: la de Brundle y la periodista Veronica Quaife (Geena Davis), que asiste impotente al progresivo deterioro del hombre al que ama.

Dirección: David Cronenberg

Guion: Charles Edward Pogue

Intérpretes: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz

1986 / Estados Unidos / 96 min / VOSE SPS

Película no recomendada para menores de 13 años

6 DONNE PER L'ASSASSINO (Mario Bava, 1964)

Martes, 11 de agosto

Seis mujeres para el asesino (1964), del cineasta italiano Mario Bava, sitúa una trama criminal en una casa de moda de Roma. Las modelos que trabajan para este lujoso atelier son asesinadas una tras otra.

La programación de esta película dentro de un ciclo dedicado a la belleza va mucho más allá de la evidente relación entre la moda y lo bello, lo atractivo o lo estético. El motivo, además de su ambientación en un escenario que rinde homenaje a la belleza —las modelos, los elegantes y lujosos vestidos, los tejidos exquisitos y los adornos—, es que sobre ese universo se abaten el horror y la violencia.

Bajo la apariencia de un thriller sobre la investigación de una serie de asesinatos, la película de Bava encierra una sugerente reflexión sobre la obsesión —en este caso mortal— por la belleza y sobre el deseo, también letal, de castigarla. También habla del fetichismo y del acto de mirar.

Seis mujeres para el asesino, además de sentar las bases narrativas y estéticas del giallo —ya esbozadas por el propio Bava en La chica que sabía demasiado (1963)—, es una propuesta de enorme sofisticación formal. Su puesta en escena, el uso de colores intensos y el sentido de la coreografía —tan macabra como estética— la convierten en un auténtico espectáculo visual.

Dirección: Mario Bava

Guion: Mario Bava, Marcello Fondato, Giuseppe Barilla

Intérpretes: Cameron Mitchell, Eva Bartok, Thomas Reiner, Mary Arden

1964 / Italia, Francia, Alemania Occidental / 88 min / VOSE SPS

Película no apta para menores de 18 años

DEATH BECOMES HER (Robert Zemeckis, 1992)

Miércoles, 12 de agosto

Una combinación perfecta de fantasía y comedia negra. Dirigida con todo lujo de medios por Robert Zemeckis, que acababa de cerrar la trilogía de Regreso al futuro (1985-1990), e interpretada por algunas de las mayores estrellas del momento, La muerte os sienta tan bien es una sátira de Hollywood increíblemente mordaz y divertida.

La historia gira en torno a la rivalidad entre dos mujeres: una escritora (Goldie Hawn) y la actriz (Meryl Streep) a la que acusa de haberle arrebatado años atrás a su prometido, un prestigioso cirujano plástico (Bruce Willis). El enfrentamiento entre ambas se recrudece cuando aparece una tercera mujer, interpretada por una absolutamente icónica Isabella Rossellini, que posee el elixir de la eterna juventud. Las dos enloquecerán por conseguir ese líquido y sus extraordinarias propiedades... aunque también tiene contraindicaciones.

Dirigida con gran maestría y sostenida por interpretaciones memorables, La muerte os sienta tan bien es una sátira incisiva, divertidísima y electrizante sobre el pánico a envejecer, la cirugía estética y la perversa fantasía de la eterna juventud.

Dirección: Robert Zemeckis

Guion: David Koepp, Martin Donovan

Intérpretes: Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini

1992 / Estados Unidos / 104 min / VOSE SPS

Película apta para todos los públicos

THE UGLY STEPSISTER (Emilie Blichfeldt, 2025)

Jueves, 13 de agosto

La presión estética es uno de los temas centrales del cine de terror de los últimos años. La sustancia (2024), «The Outside» (2022) —episodio dirigido por Ana Lily Amirpour para la serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities— o la todavía inédita Saccharine son buenos ejemplos. El debut en el largometraje de la directora noruega Emilie Blichfeldt se inscribe también en esta línea.

La hermanastra fea adopta la narrativa del cuento de hadas para hablar —desde el terror y con un afilado humor negro— de la presión estética, la dictadura de los cánones de belleza y la obsesión por embellecer el cuerpo y el rostro mediante la cirugía estética.

Adaptación de La Cenicienta, concretamente de una de las versiones más famosas y despiadadas del cuento, la de los hermanos Grimm, la película sigue el desesperado recorrido de una de las hermanastras (Lea Myren) para convertirse en la mujer más bella del reino y seducir al príncipe.

A medio camino entre el cine de época más majestuoso y el delirio camp, La hermanastra fea resulta especialmente insólita y audaz en su aproximación al body horror. Blichfeldt recrea las intervenciones estéticas del siglo XIX (la propia directora ha explicado en entrevistas que, aunque la película no pretende ser históricamente rigurosa, sí reproduce procedimientos estéticos reales de la época). Las muestra con toda su brutalidad y crueldad, pero también con un sentido del humor y un refinado esteticismo que atenúan —al menos en parte— su impacto.

La hermanastra fea fue nominada al Óscar al Mejor Maquillaje y Peluquería y ofrece una de las interpretaciones más sobresalientes del cine de terror reciente. La actriz Lea Myren brilla en el papel de una hermanastra dispuesta a convertirse en la más hermosa, cueste lo que cueste.

Dirección: Emilie Blichfeldt

Guion: Emilie Blichfeldt

Intérpretes: Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli

2025 / Noruega, Dinamarca, Suecia, Polonia / 105 min / VOSE SPS

Película no apta para menores de 18 años