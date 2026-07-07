Vuelve Cine Sénior: las personas de 65 años o más podrán ir al cine todos los martes por 2 euros

Hoy arranca la cuarta edición de ‘Cine Sénior’, el programa con el que las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los 394 espacios de exhibición de toda España que se han acogido a la medida impulsada por el Ministerio de Cultura. Entre todos, suman más de 2.800 pantallas de proyección distribuidas por todo el territorio.

Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de las salas de exhibición como por medios electrónicos.

La continuidad del programa, que estará vigente durante doce meses por segundo año consecutivo, responde a los buenos resultados de las ediciones anteriores, así como a la determinación del Ministerio de Cultura de dar apoyo a las salas de exhibición como eslabón clave en la cadena cinematográfica y vehículo de acceso a la diversidad cultural.

La dotación inicial destinada a financiar estas ayudas en 2026 asciende a 11,15 millones de euros, lo cual supone tres millones de euros adicionales a respecto del presupuesto inicial de la edición anterior que se han previsto ante el incremento de espectadores, informa el Ministerio de Cultura.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), hasta el 31 de diciembre de 2025 acudieron a las salas de cine 1.559.438 espectadores, un dato similar al total que asistieron durante la campaña de 2024 (1.690.821). Se espera llegar a los 3 millones de espectadores con los datos de asistencia de enero a junio de 2026.

Los datos provisionales de la tercera edición sitúan el cine español como el preferido para los usuarios de Cine Sénior. Así, ocho de las diez películas más vistas fueron españolas, ocupando los tres primeros puestos.

Las principales salas adheridas en Barcelona son:

Cinesa: Diagonal, SOM Multiespai y La Farga.

Diagonal, SOM Multiespai y La Farga. Cines Yelmo: Westfield La Maquinista e Icaria.

Westfield La Maquinista e Icaria. Grupo Balañá: Arenas Multicines, Aribau Multicines, Balmes Multicines, Bosque, Comèdia y Gran Sarrià.

Arenas Multicines, Aribau Multicines, Balmes Multicines, Bosque, Comèdia y Gran Sarrià. Cines Verdi: Verdi y Verdi Park.

Verdi y Verdi Park. Otros cines: Boliche Cinemes, Cinemes Girona, Maldà y Renoir Floridablanca.

Noticias relacionadas

El Ministerio pone a disposición de los espectadores este buscador donde encontrar todos los cines de España que se acogen a la medida.