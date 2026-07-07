Ramon Solsona y Màrius Serra, premios Trajectòria y Difusió de la Setmana del Llibre en Català

El logro nada menor de "no repetirse nunca libro tras libro", su excelencia como poeta satírico y una versatilidad de la que dan buena cuenta sus vidas paralelas como columnista, cuentista, guionista, ensayista y, sobre todo, novelista, son algunos de los méritos que han aupado a Ramon Solsona (Barcelona, 1959) al podio del el 30º Premi Trajectòria, galardón que reconoce carreras ilustres y ejemplares de las letras catalanas y que se entregará el próximo mes de septiembre, en el marco de la 44ª Setmana del Llibre en Català.

"He trabajado mucho, sí", ha reconocido este martes Solsona, encantado de sumarse a un palmarés en el que le preceden Andreu Martín, Biel Mesquida, Pilarín Bayés, Mercè Ibarz y Joan Francesc Mira, entre otros. "Si te dan un premio de estos es que tienes una cierta edad, y lo que me gustaría destacar es que la mía es una trayectoria de libro en catalán. Puedo decir que me he profesionalizado como escritor en catalán, y eso es increíble", ha celebrado el autor de 'El carrer de la xocolata'.

El mérito, defiende Solsona, es doble, ya que empezó a publicar a los 39 años, cuando ya pensaba que era "un yayo", y no tardó en aparcar su carrera docente como profesor de secundaria para dedicarse por completo a la escritura. Desde entonces, mal no le ha ido —ahí están galardones como el Sant Jordi, el Prudenci Bertrana o el Lletra d'Or para atestiguarlo—, por lo que que el Premi Trajectòria se erige en "justo reconocimiento a un narrador fabuloso y a un maestro de la lengua".

A Solsona, autor de títulos como 'L’home de la maleta' y 'Les hores detingudes, lo acompañará en el escenario el escritor, periodista y enigmista Màrius Serra (Barcelona, 1963), distinguido con el 6º Premi Difusió por su contribución a la divulgación, fomento y promoción de la literatura catalana. "Es una persona que nos hace vivir la lengua", ha destacado Oriol Magrinyà, presidente de Editors.cat. En su fallo, el jurado ha destacado que la obra de Serra se caracteriza por "el ingenio, el humor, la pasión por el lenguaje y una mirada literaria capaz de convertir la palabra en juego, pensamiento y experiencia compartida". "El verbo difundir es maravilloso, así que hagamos todos la máxima difusión. ¡Leed y difundid!", ha aplaudido Serra.

Más sellos editoriales

El autor de 'El mal entès', que no ha podido estar presente en la rueda de prensa de anuncio de los galardones, ha enviado un vídeo de agradecimiento grabado a los pies del Arc del Triomf, justo donde se entregarán los galardones y donde la Setmana del Llibre en Català espera reunir a más de 120.000 personas entre el 18 y el 27 de septiembre. La alineación de autores participantes, una equilibrada mezcla de escritores literarios y populares, no se conocerá hasta el 2 de septiembre, pero la directora del certamen, Cristina Domènech, ya ha avanzado algunas claves de una edición que reunirá 282 sellos editoriales, 17 más que el año pasado, y volverá a ocupar todo el Passeig Lluís Companys con 98 casetas, tres escenarios, zonas para talleres y cuentacuentos y un espacio de promoción del catalán.

Noticias relacionadas

Una de las novedades de esta 44ª edición será la apertura de una carpa dedicada a los oficios del libro y concebida como punto de divulgación de los diferentes agentes que forman parte de la cadena del libro. "La Setmana realmente es algo muy grande. Es el gran escaparate de libros y revistas de todos los Països Catalans", ha resumido Magrinyà. Esa multiplicidad de la oferta es precisamente lo que ha inspirado una imagen gráfica "arriesgada y sofisticada" en la que los protagonistas, bajo el lema de 'Molt per veure, molt per llegir', necesitan cuatro ojos para abastar toda la inmensidad de la programación.