La película sobre Nita Carmona, la primera futbolista de España, busca actores

La cuenta en Instagram de Modexpor, la agencia de figuración y cásting de Rafa Guadamuro, lleva días con un anuncio en sus stories: "Buscamos actores profesionales, hombres de 25 a 60 años. Importante: que sean de la ciudad de Málaga, por el acento. Para una película ambientada en los años 20 que se rodará en Málaga a finales de julio y principios de agosto". Ya se conoce el proyecto en concreto para el que se buscan intérpretes: se trata de 'Veleta', el biopic de la malagueña Ana Carmona Ruiz, la primera mujer futbolista de España.

Una imagen promocional del proyecto / Instagram

Si en la pasada edición del Festival de Málaga participó en la Sección Oficial la película 'Pioneras. Sólo querían jugar', largometraje en que la malagueña Marta Díaz de Lope Díaz recordaba las historias reales de aquellas adolescentes que desafiaron las convenciones de la época y participaron en el primer partido de fútbol femenino de la historia de nuestro país, 'Veleta' nos llevará algo más atrás en el tiempo, concretamente a los años 20 del siglo pasado.

Entonces, aquella malagueña llamada Ana, empeñada en no ser menos que ningún hombre y hacer realidad su pasión por el balompié, se vio obligada a recogerse el pelo ocultándolo con una gorra o boina entonces permisible durante el juego y vendarse el pecho para, haciéndose pasar por varón, poder militar en el Sporting Club de Málaga y en el Vélez Club de Fútbol.

Storyboard de 'Veleta' / Javier Aracil

Sus propios compañeros de equipo apodaron Veleta ya que "cambiaba de mujer a hombre y viceversa, como una veleta». Destacó como mediocampista, en el juego aéreo y por su depurada técnica, se ganó el cariño de muchos aficionados pero también el desprecio de otros y, muy especialmente, de las autoridades: en alguna ocasión le raparon el pelo y en otra tuvo que cumplir un arresto domiciliario por alteración del orden público. Falleció muy joven, a los 32 años, víctima del tifus, y fue enterrada en el Cementerio de San Rafael como futbolista, vestida con su camiseta del Sporting Club de Málaga.

Noticias relacionadas

El cineasta Paco Torres lleva años empeñado en levantar la apasionante vida de Nita Carmona, "una mujer que desafió a todos y a todo para poder hacer lo que más le gustaba" y ya lo tiene todo a punto. Blend Studios, M Content y Nephilim Producciones respaldan el relato de Torres, que busca trascender el fútbol para cuajar, en sus palabras, "una historia humana, llena de emociones y contada desde el realismo íntimo".

Fuente: La Opinión de Málaga