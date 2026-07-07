Lorena Nogal y Ntando Cele: danza y teatro en el Grec para reflexionar sobre la identidad, el cuerpo y las desigualdades globales

El Grec 2026 Festival de Barcelona presenta los espectáculos de ‘La Protagonista’, de Lorena Nogal, y ‘SPAfrica’ y ‘Wasted Land’, de Ntando Cele.

Lorena Nogal trae a esta edición del Grec el estreno en Barcelona de ‘La Protagonista’, una coproducción de danza coreografiada e interpretada por ella misma que se podrá ver en el Mercat de les Flors los días 10 y 11 de julio, en lo que supone su primer solo en sala.

La obra trata sobre la búsqueda de aquello que constituye al cuerpo. El espectáculo parte de la idea de que todo cambio implica un pequeño proceso de vida y muerte y que todo es finito y temporal, por lo que hay que reconciliarse con el carácter cambiante de la existencia.

Nogal ha explicado que la idea del espectáculo surgió cuando ganó el Premio Nacional de Danza 2024 a la Mejor Intérprete, otorgado por el Ministerio de Cultura. Este reconocimiento la llevó a revisitar su trayectoria para preguntarse de dónde venía y cómo había llegado hasta ahí: “Miré atrás y me encontré con una memoria heredada que me definía y componía estas piezas de puzle que he ido colocando a lo largo de los años para crear mi identidad”.

El cuerpo tiene un papel central en esta actuación y funciona como “espacio de pensamiento”, un aspecto que la coreógrafa ha querido destacar: “Quería trabajar el cuerpo desde su globalidad, como un paisaje, un canal de expresión y una voz para transitar a través de la palabra”. “La palabra resuena en el cuerpo y este es como un envase. Quería entender por qué la palabra es como una flecha, mientras que el movimiento es más amplio y abstracto”, ha añadido Nogal.

Dos estrenos de Ntando Cele en Barcelona

La artista Ntando Cele debuta en el Grec con dos obras de teatro: ‘SPAfrica’ y Wasted Land’.

‘SPAfrica’ se trata de una producción de la artista junto a la compañía Studio Julian Hetzel, que se representará en la Fundació Joan Brossa los días 7 y 8 de julio. En esta propuesta, en la que Cele es la única intérprete, se combinan música, teatro y vídeo en una sátira hacia el neoliberalismo donde la extracción de recursos naturales y la obsesión por el consumismo provocan una exploración emocional. La historia gira en torno a SPAfrica, una bebida de empatía que se exporta a Europa y se envasa en el África subsahariana, donde se contratan a profesionales del duelo para llorar en granjas de lágrimas a causa del sufrimiento ligado a la migración.

Por su lado, ‘Wasted Land’, se podrá ver los días 10 y el 11 de julio en el Teatre Lliure. A partir del poema ‘The Waste Land’ de T.S. Eliot, la obra utiliza el humor negro y la música para confrontar el consumismo de Occidente con la explotación del neocolonialismo verde. La propuesta plantea una crítica hacia la producción de residuos y la injusticia climática global para analizar la relación contemporánea de la humanidad con los desechos.

Cele ha explicado que esta obra, que utiliza la industria de la moda rápida como símbolo para conectar las dinámicas económicas del mundo occidental con los países en desarrollo, permite mostrar la incoherencia de la sociedad relativa a estas cuestiones: “Retrata la contradicción de intentar salvar el mundo mientras toda la ropa que no se quiere viaja hacia África”.

El humor desempeña un papel clave en la obra, algo que Cele considera que es importante para hablar de ciertos temas: “Era una vía para hablar de la muerte y la destrucción y es una buena manera de comunicar cosas que a veces es difícil expresar”.

Con este espectáculo se busca reflexionar sobre la sostenibilidad y denunciar las acciones de determinadas políticas y prácticas desempeñadas en África para invitar al público a cuestionarse el rumbo de la humanidad. “Es una forma de criticar el futuro con el que estamos tan obsesionados. Hemos hecho un desastre del mundo, ¿hacia qué futuro creemos que estamos caminando?”, ha concluido la intérprete.