El Grec celebra sus 50 años con Maria del Mar Bonet, Estrella Morente y Mayte Martín

Los 50 años del Grec Festival de Barcelona culminarán con el espectáculo ‘Cançons del Grec. 50 anys de música, ponts i mestissatge’, que se celebrará el 20 de julio en el Teatre Grec y reunirá a una serie de artistas que han pasado por el festival a lo largo de estas cinco décadas. El concierto está coproducido por el TRESC (Abacus) y el Grec Festival de Barcelona, en colaboración con el Taller de Músics.

Los artistas que subirán al escenario serán Maria del Mar Bonet, Mayte Martín, Estrella Morente, Lucía Fumero, Tarta Relena, Rosa Zaragoza, Borja Penalba y Meritxell Gené. Estarán acompañados de un coro de 20 voces femeninas y de una banda base formada por 10 músicos. La actuación reunirá a muchos estilos de música diferentes como el jazz, el flamenco o la Nova Cançó, para reflejar la transversalidad y la diversidad artística del festival a lo largo de su historia.

Pol Segarra, director artístico y ejecutivo del espectáculo, ha explicado que la actuación no pretende ser una retrospectiva ni un homenaje al festival, sino una reivindicación del papel que ha desempeñado el Grec en la reivindicación de la cultura popular catalana y en su voluntad de integrar otras culturales: “Queríamos mostrar la vertiente más integradora del festival, que durante 50 años ha estado atento a lo que pasaba en el mundo y lo ha trasladado aquí”.

El espectáculo no funcionará como un concierto cuyo repertorio serán las canciones más conocidas de los artistas invitados ni como una revisión de los temas más destacados del Grec, sino como una muestra de cómo el festival es un escenario de intercambio cultural. Por ese motivo, los artistas elegidos han sido los que han considerado que tenían “más identidad del Grec”, cuyas músicas “han mezclado culturas y sonidos de todo el mundo”.

Letícia Martín, directora del festival, ha señalado que la intención era hablar de estos 50 años “sin caer en tópicos” y mostrar, de forma no cronológica, cómo el Grec ha conectado tradiciones y se ha abierto al mundo durante estos años, por lo que han reunido a artistas de distintas generaciones.

La directora artística de la actuación, Cristina López, ha expresado que la música y las canciones “han sido memoria y la manera de transmitir las cosas que no se podían decir hablando”, además de servir para abrir diálogo con otras culturas y experimentar nuevos caminos. “El resultado ha sido ecléctico, pero con mucha personalidad”, ha concluido López.