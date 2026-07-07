Dimite un patrono de la Fundació Miró por la elección de Maribel López como nueva directora

El historiador del arte Robert Lubar, profesor del Institute of Fine Arts de la New York University y uno de los grandes especialistas en la obra del artista barcelonés, ha anunciado su salida del Patronato de la Fundació Miró en señal de protesta por el nombramiento, la semana pasada, de Maribel López como nueva directora de la institución. Lubar, patrono de la Miró desde noviembre de 2013, dimitió el pasado 30 de junio, horas antes de que se anunciase la elección "por unanimidad" de la actual directora de la feria Arco como máxima responsable del centro, como ha avanzado 'La Vanguardia'.

El neoyorquino, director durante una década de la Cátedra Miró y del International Miró Research Group, ha compartido en su cuenta de Facebook un duro comunicado en el que carga contra lo que considera una mercantilización de la institución. "Me entristece profundamente comunicar que el pasado 30 de junio presenté mi dimisión como miembro del Patronato de la Fundació Miró de Barcelona tras diez años de servicio. Mi querida Fundació Miró no está en venta. El traslado tan evidente de los intereses del mercado del arte al núcleo de gestión de una institución artística de prestigio internacional es más de lo que cualquier persona con principios debería aceptar”, explica.

Para Lubar, las cosas ya empezaron a torcerse con la salida "tan abrupta, como lamentable" de Marko Daniel, director saliente "que tanto había hecho" por la Miró. El anuncio de su relevo por López, lamenta, no ha hecho más que acelerarlo todo. "Esto destruye cualquier apariencia de independencia intelectual y sitúa los intereses económicos por encima de lo que yo entiendo que debe ser el interés público", deplora. En su comunicado, el especialista considera que la presidencia del Patronato se ha plegado a "la fría lógica de las élites privilegiadas y de las clases administrativas, que insisten en la necesidad de recaudar fondos mientras aportan demasiado poco de los suyos".

Sobre López, Lubar subraya que "no cuenta con experiencia curatorial ni museística, aunque al parecer eso no ha sido un factor determinante". "Tendrá por delante una pronunciada curva de aprendizaje: Confío, sin embargo, en que sabrá buscar el asesoramiento adecuado cuando lo necesite", zanja.

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El Patronato de la Fundació Miró, presidido por Sara Puig y con Ana Vallés como vicepresidenta, está formado por Josep M. Coronas Guinart, Ignasi Aballó, Frederic Amat, Lola Fernández, Laia Gasch, Anna Gener, Akiko Katsuta, Ariane Lelong-Mainaud, Rosa Maria Malet, Rafael Pardo, Carol Portabella, Eva Prats, Joan Punyet Miró, Gonzalo Rodés y Odette Viñas a título particular; Ángeles Albert por parte del Ministerio de Cultura; Joaquim Borràs y Josep M. Carreté representando a la Generalitat; y Xavier Marcé, al Ayuntamiento.