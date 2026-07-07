Los catalanes Spastor, Premio Nacional de Moda 2026

We Are Spastor, la marca de Sergio Pastor e Ismael Alcaina, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda de 2026 por su "valentía y honestidad de una trayectoria que ha pervivido en un sector cambiante".

El jurado del Premio Nacional de Diseño de Moda, dotado con 30.000 euros y que otorga el Ministerio de Cultura, ha reseñado que la firma sigue "manteniendo su vigencia y defendiendo un proyecto actual, caracterizado por su capacidad de adaptación creativa".

El galardón reconoce a una marca cuyo surgimiento supuso una disrupción en la moda española, contribuyendo a generar una visión cosmopolita, una imagen del estilo vinculada a las subculturas y al arte contemporáneo".

Además, el jurado ha señalado que premia "su capacidad para reinterpretar la estética desde un enfoque contemporáneo y audaz, alejado de los convencionalismos y las exigencias del mercado, con colecciones atemporales que plantean una visión transgresora de la propia moda".

El premio ha pillado a los creadores trabajando y colocando telas en su nuevo taller de Lavapiés (Madrid). "Nos hemos quedado sin habla", cuenta a EFE Ismael Alcaina, que recuerda que vienen de una situación económica "un poco complicada y que la gente de la industria y el Ministerio de Cultura de tu país reconozca la trayectoria nos ha asombrado muchísimo".

No se consideran olvidados, pero sí comentan que han sido "los raros de la moda. Siempre hemos ido por libre, sentíamos que teníamos que romper el círculo vicioso de la moda de hacer dos colecciones al año", una razón que les llevó a abandonar la pasarela madrileña y a apostar por nuevos formatos.

"Teníamos que encontrar nuestro camino y ver dónde encajábamos", continúa Alcaina. El mercado internacional les abrió las puertas y las ventas en línea han facilitado que se afiancen "es donde tenemos a nuestros principales clientes", confirma.

El jurado ha destacado que sus propuestas redefinen los códigos del género mediante una combinación de la sastrería clásica con una constante exploración de nuevas siluetas, volúmenes, materiales y texturas, dando lugar a un lenguaje estético propio e innovador que se abre al diálogo con otras disciplinas.

Ahora su objetivo es atender en el taller en un formato "más directo con el consumidor para que pueda tocar las prendas".

Marca española fundada en 1997 por Sergio Pastor (Gerona, 1975) como 'Spastor', y a la que tan solo un año después se unió Ismael Alcaina (Barcelona, 1975). En 2001 fueron galardonados con el premio a la mejor colección en la Pasarela Cibeles, gracias a su visión revolucionaria. Han desfilado en la Semana de la Moda de París y han presentado sus colecciones en Tokio.

Tras un tiempo de retiro para proteger su libertad creativa frente a las exigencias del mercado, la marca fue relanzada en 2019 con el nombre de 'We Are Spastor'.

Los últimos diseñadores distinguidos con este galardón han sido la cordobesa Juana Martín, Alejandro Palomo (Palomo) y Teresa Helbig.