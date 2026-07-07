El Brunch Electronik se reivindica como "un festival de ciudad" y presenta nombres como Kaytranada o Jeff Mills

El Brunch Electronik Festival afronta la recta final hasta la celebración de su cuarta edición, en el Parc del Fòrum del 7 al 9 de agosto, reivindicándose como un "festival de ciudad", sacando pecho por su 80% de público de Barcelona, y mostrando un cartel "poliédrico" con nombres de postín como Kayranada, Jeff Mills o Eric Prydz. La cita de música electrónica espera reunir de nuevo a 70.000 personas en el gran recinto barcelonés, donde este año concentra su programación durante tres días (el viernes de 15h a 01h, el sábado de 15h a 3h), ganando la jornada del domingo (de 15 a 23h) para la fiesta final. "Parece que acaba todo a principios de julio, pero el Brunch es el cuarto festival de Barcelona", ha deslizado Françoiz Jozic, director del Brunch Electronik.

Más de 100 conciertos en seis escenarios distintos (uno para quien desee actuar en el certamen a través de una convocatoria abierta), rediseñados para mejorar el sonido, limitar las molestias a los vecinos y para mitigar las altas temperaturas, el gran reto de cualquier cita que se celebre a principios de agosto. "Estamos al lado del mar, aunque haga mucho calor, logramos hacer un entorno superagradable", ha defendido Jozic, que ha prometido puntos de hidratación con "agua muy fría", entre otras maneras de contrarrestar las altas temperaturas (zonas de sombra, fruta gratuita...). Además, el director del Brunch (y desde este año también del Sónar) ha celebrado que el festival pueda seguir en las mismas fechas y formato en el Fòrum hasta 2028, algo que les garantiza "estabilidad" y la posibilidad de "invertir en los escenarios porque sabemos que al menos estaremos tres años más".

No es un único sonido

El Brunch Electronik, nacido como fiesta dominguera, ha querido plasmar en su versión festivalera anual la diversidad de la electrónica. Según David Escudero, responsable de contenido de la cita, "hace tiempo que la electrónica dejó de ser un único sonido" y su cartel quiere reflejar eso para que "cualquier amante de la electrónica encuentre su lugar". Más allá de los artistas mencionados anteriormente, la muestra presenta propuestas internacionales diversas como Miss Monique, Acid Arab, Floating Points, 999999999 o Luciano, luce nombres del 'undergound' como Yu Su o Shanti Celeste y también ofrece escudería local con Paula GM, Mercè, Lil Dami o Flashy Ice Cream, entre otros.

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Más allá de la programación en el Fòrum, el festival tendrá varias 'afterparties' cada madrugada en clubes de la ciudad como Input, Upload, La Terrazza y Nacar (Luz de Gas). "Por amor al 'after'. Serán tres días de auténtica locura", ha zanjado Escudero.