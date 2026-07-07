Alumnos de la Casa Árabe de Madrid reclaman a Almeida que reconsidere su desalojo exprés

Alumnos de Casa Árabe han reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que reconsidere la decisión del Ayuntamiento de recuperar el edificio de Escuelas Aguirre que alberga la sede de la institución en la capital y han advertido de que "en dos meses no pueden desmantelar lo que hay" en el centro.

"Yo le pido al alcalde que lo piense, que cambie esta postura y que dé esta oportunidad a Casa Árabe", ha trasladado Teresa Medrano, alumna de la institución, en declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos.

Medrano, acompañada de otro alumno, Samuel Carreño, ha explicado que ambos han impulsado junto a otra compañera una movilización el pasado fin de semana en apoyo a Casa Árabe después de que el Consistorio haya dado de plazo hasta el 1 de septiembre para abandonar el inmueble.

"Casa Árabe no se toca. Ese es nuestro lema", ha resumido Medrano, quien ha subrayado que la iniciativa nace de alumnos y simpatizantes de la institución. "Queremos que se sepa de dónde sale la fuerza que está moviendo esto. No somos de ningún cargo, no somos de ningún partido, no hay nadie detrás nuestro", han defendido ambos.

Los alumnos han explicado que el grupo promotor se activó "en shock" tras conocer el anuncio municipal. "Esa tarde, cuando nos enteramos, nos quedamos en shock, como se han quedado en Casa Árabe. Hablamos los tres y empezamos a decir qué hacemos, qué podemos hacer", ha relatado.

Los alumnos han señalado que Casa Árabe no es únicamente un espacio de clases, sino una institución cultural con actividad académica, diplomática y de intercambio entre España y el mundo árabe.

"Casa Árabe es muy influyente para todo lo que sean lazos entre el mundo árabe y el mundo occidental, Europa y España sobre todo. Eso no se puede perder", ha señalado.

Los alumnos no niegan que el edificio pueda requerir reformas, pero rechazan que esa situación desemboque en un desalojo de la institución en los plazos planteados. "Si fueran solamente unos problemas estructurales, no habría problema: a reforma, lo que haga falta. Pero no puede ser que solamente por una mala gestión se vaya a desalojar el edificio entero para siempre", han sostenido.

En esta línea, han defendido que, si hubiera "colaboración real" del Ayuntamiento, se podrían abordar los problemas existentes. "No entendemos por qué de repente tiene que vaciarse todo en dos meses cuando es muchísimo más fácil y muchísimo más lógico trabajar con la gestión", han apuntado.

Del mismo modo, han advertido de que el plazo fijado por el Ayuntamiento, con el mes de agosto de por medio, complica la reorganización de la actividad de una institución que cuenta con cursos, programación cultural, campamentos infantiles, reuniones y contactos con delegaciones diplomáticas.

"El problema es muy gordo, porque en dos meses no pueden desmantelar lo que hay en Casa Árabe. Estas prisas desde el Ayuntamiento no se entienden", han afirmado.

Los alumnos desconocen qué ocurrirá con la programación a partir de septiembre y si habrá una alternativa para los cursos presenciales. "No sabemos qué va a ser de nosotros en septiembre", han reconocido.

Por su parte, Carreño ha definido Casa Árabe como "un espacio muy inclusivo" que "abraza" y que no debería ser "desmantelado de esa manera en tan poco tiempo". "Con diálogo se pueden solucionar muchas cosas, pero hacer esta afirmación tan tajante de 'fuera Casa Árabe' es un poco duro", ha añadido.

Preguntados por la posibilidad de que el Ayuntamiento habilitara otro edificio, los alumnos han señalado que esa decisión corresponde a la dirección de Casa Árabe, aunque han reconocido que les dolería abandonar Escuelas Aguirre.

"A mí me dolería cambiar porque tiene carisma. Tú pasas por allí y es Casa Árabe", ha afirmado Medrano. Carreño ha coincidido en que, si existieran problemas estructurales que obligaran a un traslado, debería hacerse con más tiempo y planificación, "pero no en tan poco tiempo, con un agosto en medio".

Los alumnos también han criticado las declaraciones en las que Almeida vinculó la gestión anterior de Casa Árabe con un "chiringuito". "No puede ser que solamente por una mala gestión se vaya a desalojar el edificio entero", han insistido.

La movilización de los alumnos se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid haya comunicado su intención de recuperar la posesión del edificio de Escuelas Aguirre, catalogado como Bien de Interés Cultural, y haya dado a la institución hasta el 1 de septiembre para abandonar el inmueble.

Almeida ha defendido la decisión como un "ejercicio de responsabilidad" y ha aludido a los problemas de conservación del edificio, a la gestión de Irene Lozano al frente de la institución y a los informes del Tribunal de Cuentas. El regidor también ha señalado que espera no tener que llegar a un desalojo si Casa Árabe si van a "la okupación" y no abandona el inmueble en plazo y ha asegurado que el Consistorio está dispuesto a colaborar para que la institución encuentre otra ubicación, aunque ha descartado facilitar otro edificio municipal.

El Tribunal de Cuentas alertó de la "situación financiera crítica" de Casa Árabe que ponía en cuestión la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública, en aquel momento bajo la gestión de Irene Lozano. Actualmente, el director de Casa Árabe es el diplomático Miguel Moro.

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas, la Comunidad de Madrid anunció su salida del consorcio al considerar dañada la "credibilidad" de la institución.

PSOE Y MÁS MADRID PIDEN RECTIFICAR

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha trasladado el apoyo del Grupo Municipal Socialista a los estudiantes y trabajadores de Casa Árabe ante una decisión que ha calificado de "unilateral y partidista".

Maroto ha acusado a Almeida de actuar por "seguidismo" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, después de la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio.

Así, la socialista ha defendido que Casa Árabe no es solo un espacio cultural, sino "un espacio donde se hace diplomacia" y un "referente en el mundo desde Madrid". Por ello, ha pedido al alcalde que rectifique y que cualquier decisión se aborde en el Consejo Rector, donde el Ayuntamiento está representado.

"Creemos que el desarrollo y el devenir de Casa Árabe pasa por mantenerse en la ubicación actual, por realizar las reformas que sean necesarias sin que se pierda la identidad que tiene Casa Árabe en el espacio original", ha afirmado Maroto en declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos antes de reunirse con el alumnado.

La portavoz del PSOE ha anunciado además que su grupo llevará este asunto a la comisión de Obras y Equipamientos y al Pleno de Cibeles, y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a un marco de "colaboración institucional" con el resto de administraciones implicadas.

Por su parte, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez sostenido que la decisión del alcalde, sumada a la salida previa de la Comunidad de Madrid del patronato, evidencia "una estrategia política más amplia frente a instituciones vinculadas al mundo árabe". "Nos preguntamos si esto lo haría también con Casa Sefarad", ha planteado en declaraciones remitidas a la prensa.

La edil de ha defendido que Casa Árabe es una institución con 20 años de trayectoria en la construcción de puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes e intercambios culturales. "No es que al PP no le gusten los chiringuitos; lo que al PP no le gusta es la Casa Árabe en la milla de oro. Por eso Almeida ha decidido unilateralmente desalojarla", ha concluido Sánchez. Desde Más Madrid también han avanzado que llevará este asunto a la próxima Comisión de Cultura.