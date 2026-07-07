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MÚSICA

Los 10 conciertos imprescindibles del Mad Cool 2026: joyas escondidas entre los grandes nombres

Aquí va un pequeño muestrario de lo que ofrece la gran cita musical madrileña más allá de sus mayores figuras y los nombres de siempre

Cliffords, The Reytons y Chloe Slater, entre los conciertos destacados de Mad Cool 2026.

Cliffords, The Reytons y Chloe Slater, entre los conciertos destacados de Mad Cool 2026. / ARCHIVO

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Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid
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Karen Dió

Karen Dió

Viernes 10, 20:55 horas (escenario Mahou Reserva) | Hay artistas que conviene ver sin prejuicios. Karen Dió llega con la urgencia de quien no pide permiso: punk brasileño de dentellada corta y mala baba luminosa. En Sick Ride y Cut Your Hair, entre otros pelotazos, ojo, lo deja más que claro: detrás hay una mujer que convierte el enfado en combustible y el escenario en campo de batalla. Esto puede acabar siendo una de esas descargas que luego todo el mundo presume de haber visto.

Cliffords

Cliffords

Viernes 10, 21:45 horas (escenario Mahou Cinco Estrellas) | Se llaman Cliffords y vienen de Cork con pinta de banda que rompe ventanas. No han inventado la rueda, pero han aprendido a girarla con bastante gracia: guitarras con cuerpo y melodías enormes seducidas por la particular de una Iona Lynch que no se deja domesticar por nada ni nadie. En tiempos de grupos clónicos, ellos suenan a pandilla con hambre. Y eso, en un festival, tachán, vale oro.

Sigrid

Sigrid

Viernes 10, 21:30 horas (escenario Orange) | No confundamos luminosidad con blandura. Es cierto que Sigrid hace pop de brazos abiertos, pero debajo de esta aparente facilidad hay una compositora con colmillo y una rara capacidad para convertir su desahogo en himno colectivo. Su último disco, There’s Always More That I Could Say, confirma que lo suyo no va de fuegos artificiales sino de precisión emocional. Si alguien puede gritar te quieros sin caer en lo cursi, es ella.

Persia Holder

Persia Holder

Sábado 11, 20:15 horas (escenario Mahou Cinco Estrellas) | La fortaleza de la que Persia Holder presume le ha permitido resistir frente al ruido de la industria. Su debut, I Didn’t Think You’d Hear This, juguetea entre el pop emocional y el alma soul, con letras que no se esconden tras la producción. Baggage ya dejó claro que sabe convertir una herida en melodía sin sobreactuar el drama. Puede parecer una apuesta pequeña en mitad del cartel y, oye, precisamente, por ello merece atención.

Palaye Royale

Palaye Royale

Miércoles 8, 18:35 horas (escenario Orange) | Palaye Royale son tres hermanos jugando a que el rock todavía puede ser excesivo y un poco indecente. Benditos sean. Con Death Or Glory han afinado esa mezcla de glam, garage, punk y pose en llamas: canciones para sudar rímel y recordar que la palabra show no debería avergonzarles de ninguna forma. Puede que a la hora en la que tocan aún estén de camino. Error: conviene llegar pronto y dejarse despeinar.

Matt Berninger

Matt Berninger

Sábado 11, 19:25 horas (escenario Orange) | Hay voces que tienen gabardina. Como la de Matt Berninger. El cantante y letrista de The National se presenta aquí en solitario, pero no viene a hacer turismo sentimental: Get Sunk confirma que su mundo sigue lleno de frases torcidas y esa forma tan suya de cantar como si acabara de recordar algo importante demasiado tarde. Será un concierto para bajar revoluciones y dejar que la melancolía haga su trabajo.

Chloe Slater

Chloe Slater

Jueves 9, 20:10 horas (escenario Mahou Cinco Estrellas) | Chloe Slater tiene algo sanísimo: canta como si estuviera harta. Cansada de pantallas, de discursos huecos, de alquileres imposibles, de esa juventud a la que se le pide entusiasmo mientras le quitan el suelo. Su debut largo, Riot Youth, viene anunciado para octubre, pero el aviso ya está dado en canciones como Tiny Screens y We’re Not The Same: indie rock con mala uva, estribillos afilados y cero ganas de caer simpática.

Florentenes

Florentenes

Jueves 9, 23:35 horas (escenario Mahou Cinco Estrellas) | No tienen pinta de venir a pedir permiso. Florentenes son de la estirpe británica que entiende una guitarra como una sirena de emergencia: riffs nerviosos y estribillos de pub que recuerdan a cuando el indie rock todavía parecía una amenaza. Llegan desde Bolton impulsados por temas como Madeline y The News, con ese punto de banda joven que todavía se juega la vida en cada bolo. Ideal para cerrar el día con la mandíbula apretada.

The Reytons

The Reytons

Sábado 11, 21:55 horas (escenario Mahou Cinco Estrellas) | The Reytons pertenecen a a la escuela británica que no necesita purpurina para levantar una carpa: guitarras, barrio, cerveza y canciones que parecen escritas para ser gritadas con amigos. Vienen con el músculo de una banda que se ha hecho grande sin perder la pinta de cuadrilla peligrosa. Vayan bien hidratados. Lo suyo es tan intenso que causan hasta desmayos. Avisados van.

Yung Prado

Yung Prado

Jueves 9, 20:25 horas (escenario The Loop Iberdrola) | Hay sesiones que son una grandiosa declaración de principios. Yung Prado lo tiene claro: electrónica de club sin corsé, con pulso barcelonés, espíritu juguetón y un lema que lo resume todo: "No style, no rules". Lo suyo no va de mirar al DJ como si fuese un conferenciante, sino de entregarse al baile sin pedir demasiadas explicaciones. En The Loop puede ser una pausa, sí. Pero de las que te cambian el día.

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Fuente: El Periódico de España

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