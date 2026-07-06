Recuperan dos retratos perdidos de la bailarina Àurea de Sarrà y de su marido José Francés en El Rastro de Madrid

El historiador del arte y activista cultural, José Ramón González, visita regularmente El Rastro de Madrid buscando tesoros artísticos olvidados. También pasea a diario por casas de subastas o rastrea aplicaciones. Lo hace en su tiempo libre —él se dedica profesionalmente al mundo de la moda y a vestir a famosos— no solo para recuperar piezas y sumarlas a su colección personal, que ya cuenta con doscientas obras, sino para dignificar la memoria. «No colecciono por su valor económico sino porque la obra me diga algo y por recuperar patrimonio», asegura. La desmemoria y el olvido que han conquistado la sociedad actual juegan a su favor y, a menudo, la constancia tiene premio. Así, recientemente, a punto de salir de una tienda de El Rastro, donde había entrado sin buscar nada en concreto, localizó dos retratos en un rincón junto a la puerta: uno estaba dedicado a la bailarina Àurea de Sarrà y el otro, a su marido José Francés, dos personajes muy relevantes de la historia del arte y la cultura del siglo XX en España y vinculados a l'Empordà. Observando las obras de cerca vio que los dos dibujos al pastel, fechados en el año 1943, los firmaba el reconocido pintor extremeño Antonio Solís Ávila (1906-1984) y no dudó ni un momento en comprarlos. Pagó por ellos 75 euros. «No tenían ni idea de qué me estaban vendiendo», admite González, quien tiene una explicación clara: «Hoy en día la gente malvende cosas y acaban en mercados. Lo que no se ve en Internet no existe».

El hallazgo de estos dos retratos empujó a José Ramon González a ir tirando del hilo de la historia vital de Àurea de Sarrà, a quien no conocía y que califica de «fascinante», una historia que confiesa que querría seguir investigando y, sobre todo, averiguar cómo fue que la bailarina se vio obligada a desprenderse, en los últimos diez años de su vida, desde que murió su marido, de toda la colección de arte que habían reunido y a malvender las obras. Para entender la importancia de esta colección perdida, el investigador detalla que «José Francés era un crítico de arte todopoderoso en su tiempo», tanto que «las carreras de los artistas emergentes dependían de él». «Si él te elevaba a los altares, ya tenías derecho a tener una carrera, pero si te quería hundir, lo hacía hasta el fondo», concluye. Eso hacía que los artistas le fueran obsequiando, a él y a su mujer, con todo tipo de regalos que llevaron a la pareja «a acumular una colección de arte impresionante». El historiador opina que no había, a mediados del siglo XX, una colección privada tan importante como la que ellos tenían.

Inicialmente, las obras las conservaban en una casa en el barrio de Almagro de Madrid. También las que ahora el historiador ha recuperado. La pista que lo certifica es que en el reverso de los dos retratos está escrita la dirección calle General Goded 19, actualmente del General Arrando, que es donde estaba la casa. Esta colección, comenta, no fue nunca catalogada, porque «un 90% eran regalos personales». Así que para «tener una mirada global de la colección habría que tirar mucho de hemeroteca y de fotografías del interior de la casa». Según él, aquella casa era «una especie de museo barroco con todas las paredes cubiertas de obras de arte». Cuando Àurea de Sarrà se quedó viuda, en el año 1964, trasladó toda la colección de arte a Cataluña, en concreto, a la torre modernista Sarrà o Casa Francés ubicada en Arenys d'Empordà. Esta casa, que hace años fue vandalizada y ocupada y actualmente se encuentra en venta, la había mandado construir el rico farmacéutico Josep Sarrà i Català (1821-1877), quien hizo fortuna en Cuba. Él no la disfrutaría demasiado, ya que murió el mismo año en que fue levantada. Lo haría su hija Emília y, posteriormente, y hasta su muerte, su hermanastra por parte de madre, la reconocida bailarina Àurea de Sarrà.

José Ramón González opina que los dos retratos que ha recuperado ahora, y que incluyen dedicatorias admirativas del mismo pintor, nunca debieron de salir de Madrid. «Quizá los vendió en los años sesenta». Destaca, sobre todo, al pintor que los hizo, Antonio Solís Ávila, maestro indiscutible del retrato que obtuvo a lo largo de su carrera la prestigiosa Medalla Nacional de Bellas Artes y llegó a tener obra representada en las colecciones institucionales del Congrès dels Diputats. Además, fue el dibujante «más prestigioso» que tuvo el diario ABC y de la revista Blanco y Negro. Estos dos retratos al pastel del año 1943 de Àurea de Sarrà y José Francés reflejan la plenitud de su técnica, plasmando con sutileza las texturas y el carácter de dos de las personalidades más magnéticas y respetadas de su tiempo.

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Estos dos retratos no son las primeras piezas de arte que José Ramón González recupera. De hecho, hace años que inició una campaña personal para sacar del olvido patrimonio olvidado. «Si puedo hacer justicia poética me doy por satisfecho», confirma. Hace un tiempo, el historiador localizó la placa de bronce de Pérez Comendador robada en Badajoz y lo denunció a través de los medios. También encontró la obra monumental Sendas obstinadas de Pedro Gross y descubrió, en un almacén de una tienda de antigüedades de un pueblo de Guadalajara, un retrato al pastel inédito hecho por Godofredo Ortega Muñoz (1899-1982), un pintor extremeño especializado en paisajes, con obra en el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid. Ahora, la voluntad de José Ramon González es que su colección tome forma de Fundación, institución que quiere crear a corto plazo y que tendrá la sede en el casco antiguo de Badajoz, ciudad de donde él es originario aunque actualmente vive en Madrid. «Quiero que todo lo que vaya recuperando y todo lo que llevo coleccionando se exponga abierto al público», concluye.