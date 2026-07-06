Así es el público más 'hardcore' del Grec: "Este año veo 26 espectáculos y quizá cae alguno más"

La gran mayoría identifica el Grec con su emblemático anfiteatro, un espacio único en la ciudad que a todos les trae buenos recuerdos y les conecta con la idea de verano, cultura y buena onda. Todos los consultados por El Periódico son en su mayoría gente que lleva años siguiendo la muestra, incluso toda su vida. Pero tanto ellos como gente de diferentes generaciones le ponen buena nota al festival.

Sena Pompermaier. Estudiante de Traducción e Interpretación. 23 años

No recuerda la primera obra que vio en el Festival, solo que "tenía 5 años y fui con mi padre", dice. "Para mí el Grec tiene algo de renovación e innovación. El espacio del Teatre Grec tiene algo mágico, como el solsticio de verano". Más allá de ver obras en el anfiteatro, como durante un tiempo trabajó en el Romea como acomodadora, entre otros, algo que le dio la oportunidad de ver muchas funciones y descubrir otros aspectos del mundo de las artes escénica. "Me he aficionado al teatro". Aunque no hay mucha gente de su edad en las plateas, admite.

"El espacio del Teatre Grec tiene algo mágico, como el solsticio de verano"

Del 1 al 10 le pone un notable alto al festival. Entre las cosas a mejorar, sin embargo, señala la publicidad. "Mucha gente no sabe qué es el Grec", declara. Entre los momentos que más la han emocionado destaca el final de 'Laly Simon', obra de Sergi Belbel protagonizada por Emma Vilarasau en el Romea. "Ver a la reina del teatro desnudarse y mostrarse de carne y hueso en una obra donde había mucho de su historia familiar me impactó. Vi todas las funciones y siempre al final, cuando cantaba un tema que su madre le ataba de pequeña, Vilarasau se emocionaba y lloraba de verdad".

Otros montajes del festival con los que ha flipado son 'El misantrop' de Molière que protagonizó Pol López en el Teatre Grec en 2024; 'Carrer Robadors' en 2021 y 'Gran Canyon', estrenada el año pasado en La Villarroel, una obra de su padre, el autor y actor Sergi Pompermaier.

Lala Gomà. Directora de documentales. 79 años

"El Teatre Grec tiene algo de atávico. Te hace conectar con los orígenes del teatro. Cuando he ido allí siempre he encontrado espectáculos diferentes. Lo que más me ha interesado del festival ha sido seguir a los destacados nombres del panorama internacional", dice Lala Gomà que cuando era joven hizo un curso en Francia con una discípula de Jerzy Grotowski, defensor del teatro pobre. Aunque nunca se ha dedicado profesionalmente al teatro, ella es licenciada en Filosofía y Letras, pero conectó con toda esa generación que levantó el Grec y el Lliure. "Conocí a Miguel Montes, Carlota Soldevila, Fabià Puigserver, Lluís Pasqual...". En los primeros años del Grec y del Lliure no se perdía una.

"En el Grec siempre pasaban cosas interesantes", recuerda. "El Grec es sinónimo de verano, de ver cosas nuevas y diferentes. He visto tanto buen teatro en mi vida, no solo aquí sino en el extranjero, que si ahora no veo algo bueno me aburro como una ostra. Tengo el listón muy alto. Yo lo vi todo de Peter Brook y de Mnoushkine, casi todo" dice en referencia a la fundadora del Théatre du Soleil en Francia.

En el Festival Grec ha pasado noches maravillosas. Cita espectáculos de Robert Lepage y creaciones de artistas locales como Mario Gas. Pero lo quién más le ha fascinado es Darío Fo con su 'Misterio bufo' que trajo a Barcelona mucho antes de recibir el Nobel de Literatura en 1997. "¡Reímos tanto con él cuando se mofaba del Papa y su 'capellina'!. Él solo explicaba toda la historia del teatro y del poder en ese espectáculo donde interpretaba diferentes estilos uno tras otro... ¡Una maravilla!". Y recuerda que el público pidió eliminar la traducción. "Era mucho mejor sin, se entendía casi todo y así conectabas de manera más directa con aquello tan bueno y tan auténtico". También le encantó Vittorio Gassman, que vino en 1984.

"El Grec es sinónimo de verano, de ver cosas nuevas y diferentes"

De entre creadores e intérpretes de otras generaciones que sigue cita a Wajdi Mouawad. Le gustó ver en el Lliure con 'Soeurs' en 2015 y su escena de la tormenta de hielo y 'Tots ocells', que se estrenó en la Biblioteca en el Grec del año pasado. "Cuando algo es bueno te emociona. Si un actor traspasa el personaje y va más profundo eso te llega y mucho más que el cine porque en el teatro se establece una conexión directa". También ha ido a muchos conciertos del festival. "He disfrutado mucho con la música africana y también con Celia Cruz en el Poble Espanyol. Y con Lou Reed en el Velódromo", recuerda.

El Teatre Grec es lo más característico y único del festival pero no es ideal para todo, advierte. "El teatro íntimo no le va al anfiteatro de Montjuïc. En cambio espectáculos como los que hace Baró d'Evel, sí". Y entre los peros a la cita cultural del verano en Barcelona, expone: "El festival se ha masificado. Es cierto que antes no había tanto teatro pero el que había lo aprovechabas todo lo que podías". Recuerda haber visto a Comediants, Joglars, o la Compañía de Nacional de Teatro Clásico...

"Antes encontrabas entradas fácilmente y veías cosas buenísimas. Ahora la oferta es mucho mayor pero de buen teatro solo hay un 30%". Sabe que su nivel de exigencia es grande. Ha visto evolucionar la muestra. "El Grec hoy contribuye a dar trabajo a todo el sector de las artes escénicas. Ahora todo el mundo puede hacer teatro y el público se ha acostumbrado a ver otro nivel de espectáculos pero a un Peter Brook no lo ves, ni tampoco a un Peter Stein, otra bestia". Respecto a los creadores en activo, recuerda haber disfrutado con trabajos de la bailaora María Pagés y del actor Pere Arquillué que abrió el Grec hace seis años con 'Jerusalem', dirigida por Julio Manrique, un creador que también aprecia.

Virginia Figueras. Arquitecta. 70 años

Acude al Grec desde los años 80 del siglo pasado. "He ido muchísimo", comenta. De la primera época se queda con 'Misterio bufo' de Darío Fo. y con un concierto de Laurie Anderson. "También he visto todos los espectáculos de Galván y disfruté mucho cuando vino Nederlands Dance Theater". Estuvieron el 2022 por última vez y en 1988 la primera. Y de entre las últimas ediciones, se queda con '¿Qui som?, de Baró d'Evel. "Me encantó".

Suele ir con su marido al festival: ir al Grec es una tradición para ellos. "El escenario al aire libre del Teatre Grec y sus jardines son fantásticos. Ir allí y ver caer la tarde ya es un espectáculo también", señala. "Normalmente escogemos cosas que sabemos que nos pueden gustar. Solemos mirar tráilers de las propuestas e informarnos antes de comprar. Solemos acertar. En un 80 o 90% de ocasiones nos gusta lo que hemos visto." Este año tienen previsto acudir al concierto de Yerai Cortés y también al de Raül Refree. "Nos hemos despertado tarde y de muchas cosas ya no quedan entradas como lo de Castellucci, por ejemplo". Ya no es como antes. "Ahora hay que cogerlo todo con mucha más antelación".

"Siempre encuentro cosas interesantes"

Le gusta la programación del festival. "Siempre encuentro cosas interesantes". En su casa la tendencia es "decantarnos por los espectáculos internacionales porque es una oportunidad que te da el festival de ver creaciones que generalmente no vienen a la ciudad". Lo mejor para ella del festival es "esa sensación de verano que tienes en el Teatre Grec y disfrutar de cultura al aire libre". Lo peor, llegar hasta allí. "Cada vez es más complicado. Procuro ir sin coche pero hay que hacer tantas combinaciones a veces que no resulta fácil".

Núria Miquel. Maquetadora. 62 años

"Acudo al Grec desde que tenía 20 años. Al principio veía muchos conciertos, recuerdo que uno de los primeros fue uno de Lluís Llach. Pero la música ha ido a la baja en el Grec, una lástima", comenta esta espectadora que también sigue la danza y el teatro. "El Teatre Grec es un espacio tan especial que sublima cualquier cosa que se haga allí". Ha visto cómo ha evolucionado el festival. "Antes todo estaba más concentrado y pero se ha ido extendiendo por toda la ciudad". Para ella "el Grec es sinónimo de verano". Y añade: "Es una lástima que acabe en julio. Barcelona es páramo en agosto en cuanto a artes escénicas, una pena. Ojalá el festival se alargara".

Este año verá 26 de espectáculos, muchos de ellos internacionales. "Quizá cae alguno más. Las propuestas que vienen de fuera son lo primero que compro porque para eso está el festival, para descubrir cosas que no sueles ver". Entre sus recuerdos memorables del festival cita a la compañía de Pina Bausch e 'Inferno' de Castellucci.

"Las propuestas que vienen de fuera son lo primero que compro porque para eso está el festival, para descubrir cosas"

Para esta edición se ha 'pillado' bastantes espectáculos de danza y de teatro. También la actuación de Raül Refree. "Lo mejor del Grec es que como la oferta es tan amplia seguro que encuentras algo que te gusta. Además el anfiteatro de Montjuïc es único en Barcelona, un sitio muy agradable". Aplaude la política de descuentos en las entradas. "Con los abonos, los espectáculos te pueden salir a 15 o 17 euros y hay cosas que valen la pena", apunta. Si algo critica es la pobre oferta gastronómica en el Teatre Grec. ¿Acaso no es cultura también? "Hace años había más puestos de comida y mayor variedad. Ahora hay pocos, no ofrecen gran cosa y se montan unas colas que desaniman. ¿No se pueden mejorar?" También critica la dificultad para llegar a Montjuïc. "Este año son las obras y el Tour de Francia pero otros años ha sido la Love Parade u otras cosas que no facilitan la llegada".

Bernardo Sorribes. Trabaja en seguros. 59 años

"Grec es verano, cultura y espectáculos nuevos. Antes a la que salían las entradas y te ibas a comprarlas al Palau de la Virreina cuando no había venta online. Aquello ya era como un adelanto del verano. Ibas allí y escogías qué ibas a ver". Él y su mujer siguen el festival asíduamente desde hace unos 20 años. "Antes había ido de manera más puntual a ver espectáculos", apunta. No recuerda qué fue lo primero que vio pero entre sus noches mágicas del festival está grabada una muy especial. "Fuimos a ver a un cantante africano, creo que senegalés pero no recuerdo quién era". Podría ser Cheikh Lô, que estuvo allí en 2005. "Íbamos un grupo de amigos y todos acabamos con bailando en el escenario del Grec. Disfrutamos mucho porque no conocíamos al artista y nos encantó".

"Hay mucha oferta y muy diversificada por Barcelona, así que perfecto"

Como espectador él y pareja son de los que arriesgan. Aprovechan el festival para descubrir cosas. "Hay mucha oferta y muy diversificada por Barcelona, así que perfecto". Cuenta que lo que más les va es la danza y el circo contemporáneo. El teatro no les tira tanto. Y lo que nunca falta en su listado es algún espectáculo en el Teatre Grec. "Nos gusta llegar con tiempo y tomar una cervecita con calma y disfrutar de aquel fantástico lugar".

¿Alguna sugerencia? "No estaría mal tener Grec coins, que hubiera una moneda especial para pagarlo todo en el Teatre Grec". Reconoce que las sillas del anfiteatro "no son las más cómodas del mundo y que hace calor", cada vez más a causa del cambio climático. Pero la magia de aquel espacio es imbatible. Por eso a la hora de hacer una valoración global, señala: "Del 1 al 10 le pongo entre un 8,5 y un 9 al festival". Este año han comprado un abono de cinco espectáculos más una función para otro que no estaba incluido en el pack. "Casi todo es circo y danza con la excepción de 'Ricardo III' en versión del director Calixto Bieito".