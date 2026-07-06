Mainat convierte al Canet Rock en una fiesta mayor en homenaje a su compañero de La Trinca Toni Cruz

Josep Maria Mainat ha convertido al Canet Rock en una Fiesta Mayor en homenaje a su excompañero en La Trinca, el fallecido Toni Cruz. En su tradicional actuación en el festival, Mainat ha llenado el escenario de gigantes y cabezudos con la imagen de los tres componentes del grupo, todo ello después de un mensaje generado con inteligencia artificial del propio Cruz en el que se ha dirigido al público en tono de testamento artístico.

La cita, marcada por el fuerte calor, ha contado este fin de semana con las actuaciones de Maria Jaume, Doctor Prats, Ludwig Band o Fúmiga, entre otros. Entre el público, muchos grupos de jóvenes y muchas ganas de fiesta que han combinado la música con los puntos de refresco para combatir las horas más cálidas del festival.

Mainat sorprendió con la aparición sobre el escenario con su hijo, que se encargó de repartir con un cañón lanzador banderas esteladas entre el público. Después de un par de temas, se dirigió al público recordando la reciente desaparición de su amigo Toni Cruz, a los 78 años.

Acto seguido, un vídeo hecho con inteligencia artificial ha aparecido detrás de Mainat, en el que Cruz se ha dirigido primero a Mainat, diciéndole que a su edad debería estar en casa tapado con una manta, y después a los asistentes: "Qué alegría ver que un año más vuelvan a estar aquí llenando Canet de música, fiesta y vida".

Mainat ha iniciado, a continuación, una transformación del escenario y la ha llenado de gigantes y cabezudos con la imagen de los tres integrantes de La Trinca para repasar algunos de sus temas más destacados, como Festa Major, El senyor Ramon o Passi-ho bé.

El Pla d'en Sala se ha llenado poco a poco de gente, a pesar del fuerte calor y el sol que caía a plomo en los primeros compases del festival. Núria Morera, de Sant Llorenç d'Hortons, se estrena este año en compañía de Ester Soler, una amiga de Gelida, con la que acompaña a sus hijas: "Es mi primer año, el de ella es el tercero, no tenemos la experiencia de la gente joven, pero aguantaremos hasta el final!", ha exclamado Núria.

Ainoha Vallès y Meritxell Llamas son dos jóvenes que han venido con sus padres, con la perspectiva de ver a The Tyets, Els Catarres, Doctor Prats y, de nuevo, la Fúmiga: "Llegaremos al final", ha dicho Ainoha, con ganas de estirar el festival hasta el final.

El Club Patí Riudebitlles ha tenido entre los asistentes a siete representantes, que se han presentado en el Canet Rock con la camiseta del equipo. "Hace meses que decíamos de venir, compramos las entradas y hemos venido en tren", ha dicho Jan Olivé, uno de los miembros del equipo. La idea, ha dicho, es cerrar: "Veremos salir el sol, que es lo divertido", ha añadido.

Sobre una manta, Míriam Jané, de Caldes de Malavella, y Patrícia Cortés, de Ripollet, han explicado que han acompañado a las hijas: "Yo vengo desde que era adolescente y ahora vengo con mi hija, y nos quedaremos hasta que acabe", ha dicho Míriam.

Mainat ha actuado justo después de Maria Jaume y Doctor Prats, que vienen de dar el pistoletazo de salida musical con el tema oficial del Grand Départ del Tour de Francia, y que han sido los encargados de hacer sonar los primeros compases de la edición de este año.

El calor no ha sido un impedimento para que la explanada del Pla d'en Sala se haya llenado hasta los topes un año más en una nueva edición del Canet Rock, en una tarde de julio excesivamente calurosa que la música ha conseguido hacer más ligera.

Uno de los grupos más esperados de la cita no se ha hecho esperar demasiado. La Ludwig Band ha hecho parada en Canet de Mar en el marco de la gira de presentación de su último y cuarto trabajo, Pel barri es comentaa, que supone el regreso a los escenarios después de su último disco, hace dos años y medio.

Fuente: Empordà