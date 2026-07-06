Joan Costa, el hombre detrás de los logotipos de Telefónica, Movistar, La Caixa, Seat, Aigües de Barcelona o Renfe

El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya ha presentado esta mañana el ‘Any Joan Costa. La concepció del disseny actual (1926-2026)’, un homenaje que, con motivo del centenario del nacimiento del diseñador, pensador e investigador catalán, reivindicará su legado con actividades a lo largo de 2026 y 2027 para reflexionar sobre el estado actual de la disciplina.

La decana del Col·legi, Rosa Fonts, ha explicado que Costa fue una de las voces que más contribuyó a construir un pensamiento contemporáneo sobre el diseño, la comunicación y la identidad corporativa: “Entendió que la disciplina era una herramienta de construcción social que permitía a las organizaciones relacionarse con las personas a través de los significados que proyectan y es capaz de ordenar la relación entre instituciones, empresas y ciudadanía”. Costa, que participó en la creación y la renovación de la identidad visual de marcas como Telefónica, Movistar, La Caixa, Seat, Aigües de Barcelona o Renfe, reivindicó durante su trayectoria profesional que el diseño debía asumir una responsabilidad cultural, social y ética, y que podía “construir confianza, generar conocimiento y facilitar la comprensión del mundo”.

Como ha detallado Fonts, recuperar el pensamiento de Costa no significa “mirar atrás con nostalgia”, sino encontrar una vía para afrontar nuevos desafíos: “Vivimos momentos de transformación profunda con la digitalización, la inteligencia artificial, la sobreinformación, la desinformación o los nuevos canales de comunicación, que nos obligan a repensar constantemente nuestra profesión”. En este sentido, el centenario no es solo un acto conmemorativo de su figura y su legado, sino también una forma de “preservar la memoria del diseño gráfico, activarla y ponerla al servicio del presente y del futuro”.

La propuesta cuenta, además, con un Comité de Honor integrado por personalidades relevantes de la cultura, las instituciones y la academia. Forman parte del comité el fotógrafo Joan Fontcuberta; el diseñador Toni Sellés; los críticos e historiades del arte y del diseño Daniel Giralt-Miracle, Fernando Hernández, Jordi Pericot y Pilar Vélez; el representante institucional Ramon Espadaler; y los académicos Joan Manuel del Pozo, Joan Manuel Tresserras, Mariàngela Vilallonga y Santiago Estaún.

Una programación ambiciosa

El Any Joan Costa desplegará durante 2026 y 2027 un programa de exposiciones, investigación, premios, convocatorias, mentorías y un congreso internacional, entre otras iniciativas, con el objetivo de situar en el centro del debate del diseño el pensamiento de Joan Costa. Jesús Del Hoyo, comisario del Any Joan Costa, ha subrayado precisamente la vigencia de su ideario, que concebía la disciplina como una herramienta de conocimiento y de transformación social: “Es importante dirigirnos a la sociedad porque cuando el diseño es endogámico no sirve para nada”. “Costa diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica porque el diseño se hace para las personas, no para el ego personal”, ha añadido.

El calendario arrancará con el Premi Internacional Joan Costa per a Estudiants Iberoamericans, donde se galardonará a trabajos de final de grado en disciplinas afines al diseño. A partir de otoño, se pondrá en marcha FullLila, un programa de mentorías destinado a contribuir a visibilizar el talento femenino en el ámbito del diseño y a reconocer la calidad de su trabajo.

Durante diciembre se inaugurará el AJC Laboratori Visual, un espacio de experimentación para abordar cuestiones sobre la IA, la autoría o la responsabilidad comunicativa; y se abrirá al público una exposición itinerante dedicada al legado del diseñador. Entre noviembre de 2026 y junio de 2027 tendrá lugar el Concurs Internacional de Cartells Joan Costa, y se desplegará la campaña de comunicación ‘Això no ho ha pensat una IA’ para reivindicar el valor del pensamiento y la creación humana.

Entre junio y septiembre de 2027, el Palau Robert acogerá una exposición final donde se reunirá material del archivo personal y profesional de Joan Costa y se exhibirá una selección de lo que se haya creado con las actividades desarrolladas. Finalmente, el Any Joan Costa culminará con el Congreso internacional ‘Pensar el disseny en temps d’intel·ligència artificial. Joan Costa i els reptes contemporanis de la comunicació’ los días 24, 25 y 26 de noviembre, donde se organizarán conferencias, mesas de debate, espacios de encuentro y actividades para reflexionar sobre las problemáticas del diseño en la actualidad y debatir sobre su futuro.