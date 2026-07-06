George Clooney, 'León de Oro' a toda su carrera en el Festival de Venecia
"Es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada", afirma el actor
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EFE
Roma
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El actor estadounidense George Clooney, de 65 años, será galardonado con el León de Oro en premio a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, informó este lunes la organización en un comunicado.
Al aceptar el premio, Clooney afirmó: "He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada".
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