Ambrogio Maestri y Luca Salsi, dos cantantes de lujo para 'Falstaff' en el Liceu

Falstaff, personaje tan enorme en lo vocal como el lo interpretativo, regresa al Liceu con dos grandes cantantes: el veterano barítono italiano Ambrogio Maestri que ya lleva 1000 representaciones con este personaje que siente como una segunda piel y su compatriota Luca Salsi que va por su tercera producción en este exigente rol. Ambos alaban la propuesta escénica del francés Laurent Pélly que acerca al público de hoy Falstaff' de Giuseppe Verdi (1813-1901), con libreto de Arrigo Boito basado en 'Las alegres comadres de Windsor' y 'Enrique IV', de Shakespeare. "Tenemos juntos a los mejores Falstaff de la historia", dice orgulloso Josep Pons, ideal para el inicio de su despedida que culminará a final este mes dirigiendo la 'Octava' de Mahler.

Esta coproducción internacional de 'Falstaff' ya vista en el Teatro Real recalará en el Liceu del 9 al 19 de julio. Es la última ópera escenificada de la temporada y la última que dirigirá como director musical del Liceu Josep Pons que dice adiós con la última ópera de Verdi, una ópera de madurez estrenada en 1893. "Verdi hace en ella una mirada al clasicismo y al gran país que es Italia musicalmente pero influido por Mozart y también por Wagner, al que admiraba y que acaba influyendo en la estructura de esta obra con arias y recitativos." Tras más de 14 años en el Gran Teatre, se siente satisfecho con el trabajo realizado: "No siento tristeza, solo tengo agradecimiento hacia el Liceu. He sido inmensamente feliz aquí pero todo tiene una fecha de caducidad". A partir de la próxima temporada será director honorífico y como mínimo estará en el foso al menos con un título por temporada empezando por 'La flauta mágica' de Mozart, ya anunciada.

Cracks

"Maestri y Salsi no interpretan Falstaff, son Falstaff. Es un lujo trabajar con ellos", ha destacado Benoît de Leersnyder, mano derecha de Pélly. Ellos encarnan al simpático y decadente antihéroe que se cree un Don Juan cuando tiene zero sexappeal y que intenta conquistar a dos mujeres ricas enviándoles las mismas cartas de amor. Pero ellas lo descubren y urden un plan para vengarse de él. "Nos podemos reír de Falstaff pero lo que le ocurre es trágico. Si nos reímos es porque nos reconocemos en él".

Ambientada en los años 70 del siglo pasado, la puesta en escena de Pélly mezcla lo sublime y lo grotesco. La escenografía de Barbara de Limburg se va transformando. El primer acto empieza en un pequeño y viejo pub que amplifica el tamaño XXL del pantagruélico Sir John Falstaff. Los dominios de las alegres comadres de Windsor del segundo acto cuentan con una grandiosa estructura de madera que empequeñece a los personajes. El bosque del último acto es una ensoñación del propio protagonista.

Los directores de escena hacen su 'Falstaff'. ¡Quieren que interpretes a un hombre viejo y panzudo pero a la vez que bailes como un jovencito!" Ambrogio Maestri

A Maestri le encanta interpretar a este gordo, bebedor, fanfarrón y cínico Falstaff, que para él es alguien con miedo a morir solo y abandonado. "Falstaff es una perla en el mundo de la ópera. Empecé a interpretarlo con 29 años y pesaba 80 kilos. Ahora, a mis 56, tengo peso el doble, 160 kilos. Ahora Falstaff es una segunda piel". Y añade: "Si de algo me he dado cuenta en todos estos años es que los directores de escena hacen su 'Falstaff' sin preguntarte qué piensas. ¡Quieren que interpretes a un hombre viejo y panzudo pero a la vez que bailes como un jovencito! Acabo que me duele todo como le dolería a Falstaff por eso digo que es una segunda piel". El cantante sigue aprendiendo de este personaje pantagruélico: "Falsatff explica qué quiere decir disfrutar de la vida".

Bucear en la partitura

Salsi destaca el reto que supone: "Esta partitura no te la acabas nunca, siempre descubres cosas nuevas en ella, como con la de 'Macbeth' o la de 'Nabucco'. Y como este personaje es casi nuevo para mí me gusta estudiarlo", resalta Salsi. Aunque algunas producciones retratan a Falstaff como si fuera un personaje bufo, en realidad no lo es. Salsi lo ve más bien patético. "A veces puede ser cómico pero su base es triste". Ha ido cogiendo ideas para el personajes de las interpretaciones con quienes ha coincidido como Renato Bruson, Ruggero Raimondi, Joan Pons y Ambrogio Maestri. "Para mí el gran Falstaff de todos los tiempos fue Giuseppe Taddei y he estudiado mucho sus vídeos". Y de Ambroggio ha aprendido su capacidad para "leer lo que hay detrás de cada nota". Solo así, es posible "construir el personaje sintiéndome Falstaff de verdad, no como Luca que hace Falstaff".

Pablo García-López como Bardolfo, Alessio Cacciamani como Pistola; Carolina López Moreno y Roberta Mantegna como Sra. Alice Ford, Serena Sáenz y Maria Miró como Nannetta; Daniela Barcellona y Marianna Pizzolato como Sra. Quickly y Gemma Coma-Alabert y Laura Vila como Sra. Meg Page completan los dos repartos previstos en esta última opera escenificada de la temporada liceísta.