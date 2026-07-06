Los 200 iPods de Karl Lagerfeld y otros tesoros de Martin Margiela, a subasta en París

Coincidiendo con la semana de la Alta Costura de la capital francesa, que da inicio hoy lunes, se han organizado dos importantes subastas relacionadas con los diseñadores de moda Karl Lagerfeld y Martin Margiela.

La primera de las subastas, tiene al célebre diseñador de moda y fotógrafo alemán Karl Lagerfeld (1933-2019) como protagonista.

Se trata de la sexta que la casa Sotheby's organiza relacionada en esta ocasión con sus inspiraciones. Lleva el título de 'Karl, Karl Lagerfeld's Estate VI Inspirations' (Karl, inspiraciones del patrimonio de Karl Lagerfeld VI).

Más de un millar de bocetos y documentos de trabajo inéditos, procedentes de sus archivos, desvelan parte de su manera de trabajar, así como sus fuentes inspirativas. Las piezas permitirán conocer mejor al diseñador, desvelando un buen número de ellos sus 'secretos' para idear exitosas propuestas de moda, informa Efe.

Como señala Sotheby's, "Lagerfeld disfrutaba tanto catalogando, archivando y acumulando como creando". Entre los objetos acmulados se cuentan unos doscientos iPods. Se puede pujar en línea desde el 1 de julio y se clausurará el próximo miércoles, a las 13.00 horas (11.00 GMT).

En cuanto a Martin Margiela (1957), salen a la venta prendas inéditas, así como archivos personales y documentación de la firma, un día después, el jueves, en la capital francesa.

Venerado por los conocedores de moda y 'fashionistas', son alrededor de doscientos lotes del periodo a partir de mediados de la década de los 80 del pasado siglo.

Los lotes que saldrán a subasta se pueden ver en Quartier Général (71, rue de la Fontaine au Roi , en París) hasta este miércoles.

Una cuidada selección en la que ha participado el diseñador y cuya escenografía es de su compatriota Bob Verhelst, estrecho colaborador en la casa. Este último ha explicado que "organizar esta exposición supone volver a sumergirme en un mundo que me resulta profundamente familiar".

El más discreto de los diseñadores de moda y sobre el que se disponen escasísimas fotografías, creó igualmente para otras firmas. Fue el caso de Hermès, donde se ocupó de diseñar las colecciones femeninas entre 1997 y 2003.

La subasta de Margiela es fruto de la colaboración de las empresas Maurice Auction y Kerry Taylor Auctions.

Dos subastas, la de Lagerfeld y Margiela, que están teniendo gran eco mediático y que se auguran todo un éxito en cuanto a dispersión de lo propuesto.