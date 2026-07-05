El universo musical de Tim Burton

'Danny Elfman’s music from the films of Tim Burton' Auditori Fòrum CCIB Estreno: 4/7/2026

Danny Elfman debutó en el cine poniendo música a una 'cult' movie fantástica y musical dirigida por su hermano Richard, 'Forbidden zone'. Fue en 1980. Ocho años antes, Danny había formado el ecléctico grupo Oingo Bongo, surgido de una compañía teatral de vanguardia dirigida por Richard. Practicaban una indescifrable mezcla de rock, pop, ska, cabaré, 'new wave' y 'world music'. Funcionaron hasta mediados de los 90 con espectáculos que incluían, en sus inicios, hombres-cohete e instrumentos fabricados por ellos mismos. Danny cantaba y tocaba guitarra, violín, trombón y percusión. Algo de toda aquella efusiva experiencia quedó cuando pasó al cine y, sobre todo, empezó a componer músicas de comedia surrealista, pesadilla gótica y espectáculo circense para quien acabaría siendo su alma gemela, Tim Burton.

No ha trabajado solo con él. Elfman ha compuesto las bandas sonoras de películas tan distintas entre sí como 'Los fantasmas atacan al jefe', 'Dick Tracy', 'Todo por un sueño', 'Misión imposible', 'Hombres de negro', 'El indomable Will Hunting', 'Hulk', 'La gran estafa americana', '50 sombras de Grey', 'Vengadores: La era de Ultrón', 'Liga de la Justicia' y 'La mujer en la ventana'. Y una de sus gemas, el tema principal de la serie 'Los Simpson'. Sam Raimi es el otro cineasta con quien más ha colaborado, desde los filmes de terror a los de Spider-man.

El concierto del pasado sábado en el Auditori Fòrum CCIB, encuadrado en el programa del Festival Guitar BCN, tenía un título muy preciso: 'Danny Elfman’s music from the films of Tim Burton'. Y una estructura también muy clara. Una primera parte centrada en algunas de las colaboraciones más populares entre músico y cineasta y una segunda coronada con dos largas suites, la de 'Eduardo Manostijeras', posiblemente la obra maestra de ambos, y la de 'Pesadilla antes de Navidad'. En la interpretación de esta llegó lo que todos los espectadores esperaban: Elfman (73 años), enjuto, vivaracho, dinámico, una suerte de Iggy Pop menos virulento cantando como en un espectáculo de Kurt Weill, salió al escenario para interpretar cuatro de las canciones del filme de animación sobre Jack Skellington, el señor de Halloween que descubre la Navidad para reinventarla, entre ellas la maravillosa 'What’s this?'.

Arco musical

Fue uno de los momentos álgidos de un concierto ejecutado con precisión por la Orquesta y Coro RTVE, con timbres de todos los colores posibles –misterio, distensión, sinfonía gótica, ritmos trepidantes cortados en seco, coros envolventes, piruetas electrónicas, pausas con guitarra, cuerdas delicadas o incisivas– en ese arco musical que Elfman viene desarrollando con Burton desde sus inicios, en una sintonía similar a la que tuvieron David Lynch con Angelo Badalamenti o Alfred Hitchcock con Bernard Herrmann.

Tras una obertura con 'Charlie y la fábrica de chocolate' acompañada por la proyección en la gran pantalla de diversas escenas de toda la filmografía 'burtoniana', la orquesta comenzó a desgranar los mejores momentos de las bandas sonoras de, por este orden y hasta el descanso, 'La gran aventura de Pee-wee', 'Bitelchús', 'Sleepy hollow', 'Mars attacks!' (con su hipnótico theremín), 'Big fish' (y sus melancólicos aires campestres) y una mezcla de temas de 'Batman' y 'Batman vuelve', con mención especial para el corte con aires de vals sobre el justiciero de Gotham City.

La segunda parte se inició con un fragmento de la serie 'Miércoles', al que siguieron 'La novia cadáver', 'Sombras tenebrosas', 'Frankenweenie' (de nuevo con gran presencia del theremín, instrumento ideal para la ciencia ficción de serie B) y la suite de 'Eduardo Manostijeras' que incluyó una de sus más delicadas y conmovedoras piezas además de la aparición de la violinista Sandy Cameron, habitual colaboradora de Elfman. Ataviada y maquillada como en un filme de Burton e interpretando una melodía zíngara, tuvo un exceso de virtuosismo que rompió por un momento la magia cohesionada del espectáculo. Llegó después la larga parte dedicada a 'Pesadilla antes de Navidad', con Elfman demostrando la fuerza de su voz y sentido del humor.

Un tema de 'Alicia en el país de las maravillas', cantado como los ángeles por un niño pequeño, cerró la actuación. Pero Elfman regaló una canción de propina, el contagioso blues 'boogie-woogie' 'Oogie Boogie’s song', perteneciente también a 'Pesadilla antes de Navidad'. El compositor y sus tres estrechos colaboradores –el niño, la violinista gótica y el director de ópera y música sinfónica Christian Schumann, quien lució un gorro de Papa Noel en la parte final del concierto– dejaron el escenario entre vítores y allí quedó, haciendo descansar sus instrumentos, la orquesta de RTVE, la arquitecta de una noche de auténtica fantasía audiovisual. Cada tema estuvo acompañado de proyecciones de imágenes de las correspondientes películas y dibujos preparatorios del propio Burton, pero solo una parte del tema. El resto, en una buena decisión, mantenía la pantalla con un dibujo de formas laberínticas para que los espectadores dejaramos de mirar la pantalla para fijarnos en los músicos.

Noticias relacionadas

Solo quedaron fuera del repertorio los temas de 'El planeta de los simios', 'Big eyes', 'Dumbo' y 'Bitelchús, Bitelchús', además de, por supuesto, los de las tres únicas películas de Burton sin música de Elfman, 'Ed Wood', 'Sweeney Todd' y 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares'.