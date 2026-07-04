El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial en EEUU y el Tour en Barcelona
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
España se reivindica en el Mundial de fútbol en Estados Unidos y en la mejor prueba del ciclismo mundial, en Barcelona
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
- Santiago Segura aclara la polémica por la escena censurada en Netflix de 'Torrente presidente
- La justicia obliga a indemnizar a la socorrista del vídeo viral 'La he liado parda' con 50.000 euros
- El MNAC pide paralizar la devolución de las pinturas de Sijena hasta que Aragón explique cómo y dónde las quiere reinstalar
- Smiljan Radić, arquitecto: 'Tengo una oficina con cinco personas. Es la cantidad máxima que puedo administrar sin volverme loco
- Congreso Mundial de Arquitectos: 'Lo primero que tenemos que hacer es sacar a los humanos del centro de la arquitectura
- Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: 'Te preguntas si tus hijos harían lo mismo
- El anti show de Paz
Peñíscola, un destino de película
Contenido patrocinado