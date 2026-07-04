El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial en EEUU y el Tour en Barcelona

España se reivindica en el Mundial de fútbol en Estados Unidos y en la mejor prueba del ciclismo mundial, en Barcelona

Contenido de audio sobre el Mundial en EEUU y el Tour en Barcelona.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .