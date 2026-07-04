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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial en EEUU y el Tour en Barcelona

Elliot Anderson en el partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial 2026.

Elliot Anderson en el partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial 2026. / RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP

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Sergi Mas

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España se reivindica en el Mundial de fútbol en Estados Unidos y en la mejor prueba del ciclismo mundial, en Barcelona

Contenido de audio sobre el Mundial en EEUU y el Tour en Barcelona.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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