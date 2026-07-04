Netflix dispara la carrera hacia el Oscar de 'La bola negra' de los Javis

Los Javis preparan su desembarco en Hollywood a lo grande. Con el aval del premio a la mejor dirección obtenido en el Festival de Cannes, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo 'La bola negra' se ha situado ya entre los títulos favoritos para acaparar nominaciones cuando llegue la temporada de los grandes premios. En esa carrera cuya meta final será la gala de los Oscar 2027, las opciones de 'La bola negra' se han visto considerablemente reforzadas en los últimos días tras el anuncio del acuerdo por el que el gigante Netflix se ha hecho con los derechos de distribución del filme en Estados Unidos tras una reñida puja internacional.

Producida por Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, la película, que utiliza la figura de Lorca para atravesar un siglo de homosexualidad en España, se estrenará en los cines de nuestro país el 25 de septiembre. También en Estados Unidos 'La bola negra' podrá verse en la gran pantalla, porque Netflix ha decidido darle una ventana de exhibición en salas de 28 días antes del estreno en 'streaming', un privilegio que la plataforma suele reservar a los filmes por los que apuesta de cara a los grandes premios.

De hecho, ya se ha apuntado de forma oficiosa que 'La bola negra' constituirá una de las grandes apuestas de Netflix para el Oscar, a la par con 'Las aventuras de Cliff Booth', la película de David Fincher que sigue las andanzas del doble de escenas de acción que Brad Pitt interpretó en ‘Érase una vez en… Hollywood’, de Quentin Tarantino (que en esta secuela figura como guionista). Otras bazas de Netflix, aunque de perfil más discreto, serán el drama de Marie Kreutzer 'Gentle monster', con Léa Seydoux; 'The Mosquito Bowl', de Peter Berg, y el 'thriller' de Fernando Meirelles 'Here comes the flood', con Denzel Washington.

Fechas estratégicas

Para acabar de confirmar sus intenciones respecto a 'La bola negra', Netflix ha anunciado que la película de los Javis llegará a los cines estadounidenses el 6 de noviembre y aterrizará en el catálogo de la plataforma el 5 de diciembre. Son dos fechas estratégicamente elegidas para tener un impacto en la conversación previa a las nominaciones al Oscar. El 15 de noviembre, la Academia de Hollywood abrirá el baile con la entrega de los Governors Awards, de naturaleza honorífica, y el 7 de diciembre empezarán los votaciones preliminares para configurar las 'shortlists' (listas de precandidatos) en 12 categorías.

La entrada de ‘La bola negra’ en la carrera de la estatuilla dorada ha sido además confirmada, y de qué manera, por la prestigiosa revista estadounidense 'Variety', referencia esencial de la industria cinematográfica, que en sus pimeras predicciones para los Oscar 2027 (un panel que se va actualizando periódicamente) ha situado la película española en el grupo de grandes favoritas, con posibles nominaciones hasta en 10 categorías (solo 'Dune: Parte Tres', de Denis Villeneuve, aparece mencionada en más apartados).

Javier Ambrossi (izquierda) y Javier Calvo, con el premio a la mejor dirección en Cannes / Teresa Suárez / EFE

'Variety' augura que 'La bola negra' estará entre los 10 títulos que se disputarán el Oscar a la mejor película (un hito que ninguna producción española ha logrado hasta la fecha), compartiendo candidaturas con superproducciones tan sonadas como 'La Odisea', de Chistophen Nolan; 'Proyecto Salvación', de Phil Lord y Chris Miller; 'Michael', de Antoine Fuqua; 'Digger', de Alejandro González Iñárritu, y la citada 'Dune: Parte Tres', que a estas alturas tiene la condición de favorita. Casi más llamativa aún resulta la inclusión de Javier Ambrossi y Javier Calvo en el quinteto de finalistas en el premio a la mejor dirección (en el que, por cierto, no están ni Nolan ni González Iñárritu).

Favorita internacional

Pero eso no es todo, ni de lejos. Según los expertos de 'Variety', 'La bola negra' es la principal favorita para hacerse con el Oscar a la mejor película internacional, por encima de títulos como la alemana 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski (que compartió 'ex aequo' con los Javis el premio a la mejor dirección en Cannes); la japonesa 'All of a sudden', de Ryusuke Hamaguchi, y la francesa 'La Gradiva', de la debutante Marine Atlan. Claro que para que ese vaticinio se haga realidad, será necesario que la Academia del Cine de España seleccione antes a 'La bola negra' como su representante (la lista de las tres precandidatas no se anunciará hasta septiembre).

Imagen de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo. / Movistar+ / EFE

No es esa la única categoría en la que la película española parte como favorita. Según las predicciones de 'Variety', Penélope Cruz, que interpreta a una cupletista que actúa para los soldados y que apenas tiene 10 minutos en pantalla, encabeza la carrera para llevarse el Oscar a la mejor actriz de reparto. De cumplirse los augurios, sería la quinta nominación y la segunda estatuilla para la actriz de Alcobendas (que en 2008 ya ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Vicky, Cristina, Barcelona').

Además, 'La bola negra' aparece entre los posibles nominados en otras seis categorías: mejor guion adaptado (por el que firman Ambrossi y Calvo junto a Alberto Conejero), mejor cásting, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Por supuesto, son unas predicciones muy prematuras, porque, entre otras razones, falta aún ver qué películas salen reforzadas de los festivales de Venecia y Toronto (ambos se celebran a principios de septiembre), que suelen tener un peso importante en las listas de los grandes premios. Pero la bola del Oscar ya ha echado a rodar. Y, hoy por hoy, con el empuje de Netflix, se empieza a teñir de negro.