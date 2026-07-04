Bryan Adams abre Cap Roig con una noche íntima, nostálgica y marcada por el incendio de Les Gavarres

El Festival de Cap Roig levantó el telón anoche con una inauguración de gran nivel. Bryan Adams, icono mundial del rock y de las grandes baladas de los años ochenta y noventa, inauguró la edición de este verano ante 2.500 espectadores con su Bare Bones Tour, una gira en formato íntimo y acústico que reduce su repertorio a la esencia: la voz rasgada del canadiense, la guitarra y, en momentos puntuales, la armónica y el piano de Gary Breit. Una noche de cercanía con una estrella global, junto al mar y bajo un contexto excepcional: a apenas veinte kilómetros, el incendio de Les Gavarres seguía activo.

El Auditorio lleno durante el concierto. / José Irun/Cap Roig Festival

Ni el fuego ni las recomendaciones de no realizar desplazamientos innecesarios impidieron el estreno del festival. El incendio estuvo inevitablemente presente durante la velada y el propio Adams hizo referencia a él en un momento del concierto, cuando pidió un aplauso para los Bomberos que, en ese momento y todavía ahora, trabajaban para apagar las llamas. Fue uno de los instantes más emotivos de una noche que combinó la celebración musical con la conciencia de una emergencia muy cercana.

El Bare Bones Tour ha llevado a Bryan Adams durante los dos últimos meses por Túnez, Marruecos, Estados Unidos (Las Vegas), Polonia, la República Checa, Austria, Eslovenia, Montenegro, Kosovo, Grecia e Italia antes de aterrizar en Cap Roig. El formato muestra una de las dos facetas del artista: la del cantautor cercano, despojado de grandes artificios, que revisita en acústico los grandes éxitos que buena parte del público reunido el viernes en Calella de Palafrugell descubrió hace tres décadas (o más) en casetes, CD y emisoras de radio. La otra cara, la más rockera, regresará pronto a España con la gira 'Roll With The Punches', que en noviembre lo llevará a Murcia, Zaragoza, Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona y A Coruña, esta vez en pabellones, con banda y mucha más parafernalia que el telón con una inmensa calavera que lo acompaña en esta gira.

Un icono mundial

Adams es un icono mundial. Entre los años ochenta y noventa vendió millones de discos y sus canciones sonaron en todo el mundo. También dejó una profunda huella en el cine con temas convertidos en himnos generacionales. En Cap Roig no faltaron (Everything I Do) I Do It for You, de Robin Hood: príncipe de los ladrones; Here I Am, de la película de animación Spirit: el corcel indomable; ni Have You Ever Really Loved a Woman?, de Don Juan DeMarco, que remató con un cómplice: "...really ever loved a Catalan woman?". La guinda llegó con All for Love, de Los tres mosqueteros, que no figuraba en el repertorio inicial y que Adams acabó regalando cuando muchos espectadores ya empezaban a abandonar el auditorio.

Adams acompañado de su pianista habitual, Gary Breit. / José Irun/Cap Roig Festival

No era la primera vez que Bryan Adams llevaba el Bare Bones Tour a Cap Roig. Ya había actuado allí en 2014 con ese mismo espíritu acústico e íntimo. Doce años después, el concierto comenzó de forma similar: Adams, con vaqueros, camisa oscura y sombrero, solo ante la inmensidad del escenario, interpretando Run to You. A partir de ahí ofreció un recital de casi dos horas en el que el canadiense demostró que no necesita mucho para ganarse al público.

"La forma más sencilla de las canciones es la música, la voz y la guitarra; y yo las ofrezco desde mi cocina al mundo", explicó. Con ese espíritu fue conduciendo la noche con humor, complicidad y oficio. Recogió regalos en forma de carteles y murales del público, se dejó querer y bromeó con el viento que soplaba sobre el auditorio, lo bastante intenso como para hacer tambalear alguna estructura del escenario, aunque terminó agradeciéndolo porque, según dijo, actuaba "con la temperatura ideal para un artista".

"Summer of '69"

El gran clímax de la noche llegó en la recta final con Summer of '69. El público se puso en pie y coreó una de las canciones más reconocibles de su repertorio, convirtiendo el auditorio en una celebración colectiva de la memoria sentimental de toda una generación. Pero antes ya había habido otros momentos memorables, con muchas manos sosteniendo teléfonos móviles para no perderse ningún detalle. El icónico (Everything I Do) I Do It for You puso la piel de gallina, e It's Only Love dio pie a una escena curiosa cuando alguien del público insinuó que aquel viento podía ser una señal de Tina Turner desde el cielo.

Quizá Bryan Adams ya no ocupa el centro del panorama para las nuevas generaciones, y él mismo jugó con esa idea cuando, antes de cantar Two Arms to Hold You, de su último álbum, ironizó diciendo que probablemente sería la primera vez que la mayoría la escucharía. Pero ayer, en Cap Roig, volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes. Back to You, combinando guitarra y armónica, Somebody, The Right Place y When You're Gone fueron solo algunos de los más de veinte temas que conformaron un repaso nostálgico, elegante y eficaz.

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En una noche marcada por el contraste entre la belleza de Cap Roig y el fuego que consumía Les Gavarres, Bryan Adams inauguró el festival con un concierto espléndido: íntimo en las formas, enorme por el peso de sus canciones y cargado de esa nostalgia que solo pueden despertar los artistas que forman parte de la banda sonora de tantas vidas.