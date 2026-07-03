Los samuráis que visitaron Montserrat hace más de 400 años

Unos samuráis visitaron hace más de 400 años el monasterio de Montserrat, después de emprender dos expediciones con las que recorrieron el mundo en barco. Estos primeros contactos entre las culturas catalana y japonesa se dieron entre finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando el santuario hizo de refugio de samuráis, jóvenes religiosos y diplomáticos japoneses, algunos para demostrar la influencia que el cristianismo tenía en el país nipón y otros para negociar acuerdos comerciales con el Imperio español. El denominador común, sin embargo, fue la profunda devoción que el macizo despertó en todos ellos.

La primera expedición se hizo en 1585, cuando cuatro jóvenes conversos y el sacerdote Diogo de Mesquita emprendieron un largo viaje para visitar al Papa y demostrarle la influencia que tenía el cristianismo en el país. “Desde la creación de los jesuitas, por San Ignacio de Loyola, se empezó a extender por todo el mundo, también en Asia”, según explica Adrià Martínez, integrante de la asociación catalano-japonesa Wa Rei Ryu. “En Japón, la religión entró con fuerza y, de hecho, muchos señores feudales (daimyos) se convirtieron, lo que significó que también lo hiciera la población que estaba bajo su autoridad”, añade.

Así pues, para mostrar al Santo Padre el poder de los misioneros jesuitas y del catolicismo en Japón, cuatro jóvenes acomodados, hijos de samuráis o parientes de señores feudales, de unos 14 años, formaron la Embajada Tensho y emprendieron un viaje de meses de duración hasta Europa. En el trayecto, bordearon el continente africano, hasta llegar a Portugal. Ahora sí, por tierra, se dirigieron hasta Roma, pasando por Madrid, donde se reunieron con el rey Felipe II, Toledo, Alicante o Mallorca. Una vez en su destino final, los jóvenes aprovecharon para formarse en filosofía, teología y para ordenarse como sacerdotes. Así, podrían volver a Japón a predicar el cristianismo.

Fue durante el viaje de vuelta, que los jóvenes hicieron parada en el monasterio de Montserrat, donde pasaron algunas noches. Su estancia en Europa duró unos nueve años, así que regresaron a su país de origen en 1594. “En estos años, Japón vivió una época muy convulsa, con guerras civiles y conflictos por el poder”, apunta Martínez. De hecho, con el inicio del shogunato Tokugawa (el último régimen feudal del país), “la nación se cerró mucho e, incluso, prohibió el cristianismo”. De modo que los jóvenes llegaron a un Japón completamente diferente del que había cuando se marcharon.

Uno de estos cuatro chicos que regresó al país nipón acabó muriendo de forma violenta y, de hecho, ahora es considerado un mártir.

Un samurái veterano que se bautizó en Madrid

La segunda expedición japonesa que pasó por Montserrat se hizo en 1613. Conocida como la Embajada Keichō, y liderada por el importante samurái veterano Hasekura Tsunenaga, estaba conformada por unas 150 personas, entre samuráis, funcionarios y comerciantes. En este caso, sin embargo, el viaje perseguía finalidades diplomáticas y comerciales, ya que querían firmar diferentes tratados de colaboración con el Imperio español y el Vaticano. Con Roma como destino final para reunirse con el Papa, los japoneses hicieron un periplo por diferentes lugares del Estado, donde dejaron una huella muy profunda.

Como consta en el libro del historiador y cronista italiano, Scipione Amati, que hizo de guía e intérprete en territorio español, los tripulantes embarcaron en la ciudad de Sendai. En este caso, siguieron una nueva ruta que reseguía el continente norteamericano hasta México. Desde allí, se trasladaron a Europa, entrando por Coria del Río (Sevilla), desde donde continuaron su trayecto por tierra, pasando por Madrid, donde fueron recibidos también por el rey Felipe II.

Esta parada fue especialmente significativa porque, aunque no prosperaron las negociaciones, el samurái Tsunenaga aprovechó para convertirse a la religión católica al ser bautizado por el capellán del monarca.

Continuando con el trayecto hasta Roma, hicieron parada en Catalunya, concretamente en Barcelona y en el monasterio de Montserrat, donde pasaron algunas noches. Según relató el cronista Amati, los japoneses manifestaron su profunda devoción por el santuario, expresando al abad que “les parecía tan admirable como los templos de su país”.

Después de llegar al Vaticano e intentar formalizar otros acuerdos, la embajada regresó a Japón en 1620. Y aunque estudiosos dudan de si el samurái se convirtió al cristianismo de forma sincera o solo para intentar ganarse el favor del rey, su paso por el país dejó una fuerte huella, sobre todo en Andalucía.

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Tanto es así que “algunos de los integrantes de esta delegación se establecieron en Coria del Río y es por eso que todavía hoy hay personas que tienen ‘Japón’ como apellido”, apunta Martínez. De hecho, este episodio histórico inspiró la película española Los Japón (2019), que protagonizan los actores Dani Rovira y María León.