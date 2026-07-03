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La Oficina de Turisme de Barcelona de plaza Catalunya, punto de venta (con descuentos) del Cruïlla

La edición de 2025 del Festival Cruilla, en una imagen de archivo.

La edición de 2025 del Festival Cruilla, en una imagen de archivo. / FERRAN SENDRA / EPC

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Turisme de Barcelona y el Festival Cruïlla se han aliado a menos de una semana del inicio de la cita del Fòrum, que se celebrará del 8 al 11 de julio, para convertir las oficinas de la entidad en la plaza Catalunya en un punto de venta de entradas. Además, ofrecerán un descuento del 15% a quienes compren de forma presencial entradas o abonos.

El punto de venta, una iniciativa que Turisme de Barcelona ya puso en marcha durante la pasada edición del Sónar, permanecerá abierto hasta la finalización del Cruïlla, que este año cuenta con reclamos como Halsey, David Byrne, Rigoberta Bandini o Two Door Cinema Club, entre otros nombres destacados de una programación amplia y ecléctica.

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El acuerdo, según ha explicado Turisme de Barcelona, responde a la voluntad de "poner en valor una oferta que es tanto de los barceloneses como de los visitantes de todo el mundo".

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