La Nobel de Literatura Han Kang, estrella del Festival de Teatro de Aviñón

El célebre Festival de Teatro de Aviñón dedica su 80a edición, que comienza este sábado, a la lengua coreana, con la participación de la premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, y la presencia de numerosos artistas de la península coreana.

"En los últimos años hemos visto surgir una forma de 'soft power' a través del K-pop, las series de televisión, etcétera, pero las artes escénicas surcoreanas siguen siendo muy poco conocidas tanto en la escena europea y francesa como entre el público del festival", explica Tiago Rodrigues, director de este gran encuentro cultural estival francés.

La novela 'Imposible decir adiós' de la célebre representante de la literatura coreana, Han Kang, inspira dos propuestas teatrales. Publicada en 2023, narra la historia de una mujer que descubre archivos que documentan el asesinato, en la isla de Jeju, de miles de civiles —considerados comunistas— por fuerzas surcoreanas entre 1948 y 1949. Considerándola un "alegato contra el olvido", la directora Julie Deliquet presentará 'Oiseau', una lectura-performativa bilingüe interpretada por las actrices Isabelle Huppert y Hyeyoung Lee en el Patio de Honor del Palacio de los Papas de la ciudad del sur de Francia. 'Che dolore terribile è l'amore' ('Qué terrible dolor es el amor'), de Daria Deflorian, también está basada en esta novela. La dramaturga italiana, que ya había llevado a escena 'La vegetariana', otra novela de Han Kang, afirma que le fascina la capacidad de la autora para ampliar "nuestra percepción de la realidad gracias a los sueños, la vida nocturna, los fantasmas y los mundos paralelos".

Han Kang estará presente en el festival del 12 al 18 de julio

El episodio de la isla de Jeju también inspira al director Kyung-Sung Lee en 'Island Story'. Su obra se basa en los testimonios de tres personas mayores descendientes de víctimas de la masacre y en el trabajo de un arqueólogo que llevó a cabo investigaciones para localizar restos óseos. "Me pregunto si el teatro todavía puede funcionar como una forma de ritual que conecte a personas cuya historia está muy lejana en el tiempo", explica.

El Festival de Aviñón también ha invitado al director de escena, compositor y videoartista coreano Jaha Koo, que presenta tres espectáculos. El artista, de 40 años, explora, entre otros temas, la presión que soportan los jóvenes para rendir al máximo en una sociedad coreana que sigue marcada por el peso de un sistema "jerárquico, el patriarcado y la desigualdad de género", según explica. También advierte del riesgo de una cultura "estandarizada". "Hay muchísimas Coreas diferentes en el mundo", afirmó.

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Por último, con su espectáculo 'KIN: Yeonhee Project I', el músico Inbo Lee (Liquid Sound), que estudió artes escénicas en Francia, revisita el Yeonhee, un arte tradicional coreano que combina danza, circo y percusión, adaptándolo a un lenguaje contemporáneo.