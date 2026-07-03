El Museo de Arqueología presenta cuatro proyectos de investigación hasta 2029 para Empúries, las Illes Formigues y Ullastret

El Museo de Arqueología de Cataluña (MAC) ha presentado los cuatro proyectos de investigación cuatrienales (2026-2029) que recibirán financiación del Servicio de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cataluña del Departamento de Cultura. Esto permitirá trabajar más a fondo en el estudio de tres destacados yacimientos gerundenses: Empúries, las Illes Formigues y Ullastret, además de Olèrdola. Las excavaciones en todos ellos comenzarán antes de que termine el año, de julio a noviembre, con el 80º Curso de Arqueología de Empúries ya a punto.

Las excavaciones en la ciudad grecorromana de Empúries deberían acercar al objetivo del MAC, que es "completar el mapa del puerto griego". A través del proyecto 'Emporion, Emporiae, Impurias: ports i ciutats al llarg de la seva història', que da continuidad a la línea de investigación iniciada en 2018, se fija la mirada hacia "el estudio de las áreas portuarias de la antigua ciudad". Para ello, se pondrá el foco en "la reconstrucción de la geomorfología de la zona litoral y del entorno de Empúries", donde se conoce una estructura urbana de entre los siglos VI a. C. y I d. C. al norte de la ciudad griega, además de un santuario que se cree dedicado a Deméter.

Las actuaciones se harán en dos campañas, una aprovechando los trabajos preliminares del mes de junio en el marco del 80º Curso de Arqueología de Empúries, que contará con 25 estudiantes, y la otra, entre octubre y noviembre, en el yacimiento de Santa Margarida, donde la investigación se ha centrado en los vestigios del conjunto episcopal tardoantiguo (baptisterio y basílica) y su vínculo con el núcleo habitado. Estos últimos trabajos se realizarán en colaboración con el Ayuntamiento de L'Escala. Todo esto tendría que permitir "cerrar el círculo sobre la comprensión de los espacios portuarios de Empúries y su evolución a lo largo de los siglos", afirma el MAC.

Actuación pionera en las Illes Formigues

El proyecto al pecio subacuático de las Formigues II, entre Palamós y Palafrugell, también dará continuidad al anterior, centrado en la exportación de productos béticos relativos a la pesca el siglo I a. C. La embarcación que se investigará es la primera de época antigua excavada a una profundidad de 46 metros utilizando metodología científica en toda la península ibérica, por lo que se trata de una actuación pionera.

Actuaciones en el pecio subacuático de las Illes Formigues II / MAC

Esto, naturalmente, presenta riesgos, pero permite conocer a fondo el buque mercante que se hundió mientras transportaba un cargamento de salazones y salsas de pescado desde la Bética hacia algún puerto de la Galia en el último cuarto del siglo I a. C. El yacimiento conserva tanto el continente (la madera del barco y una bomba de achique para extraer agua) como el contenido, que incluye ánforas de los tipos Dressel 7, 10 y 12.

La UNESCO ha designado el proyecto como ejemplo de Mejores Prácticas ('Best Practices') para el periodo 2026-2029 y la Generalitat tiene en marcha un procedimiento para declarar el yacimiento Bé Cultural d’Interès Nacional.

Las monumentales puertas de Ullastret

Ya en tierra firme, los trabajos en Ullastret se fijan en la caracterización de las puertas y de los sistemas de acceso terrestre y lacustre a la ciudad ibérica, también siguiendo la línea de trabajo que ya se llevaba. Esta permitió documentar con mayor precisión la entrada terrestre a la Illa d'en Reixac y su relación con el sistema defensivo del poblado, y ahora se bgusca un estudio integral de los accesos al núcleo y cómo se vinculaba a su entorno de lagos.

Noticias relacionadas

Conociendo mejor las monumentales puertas de Ullastret, el MAC pretende comprender cómo se conectaban los "espacios de hábitat, la red viaria y el antiguo lago". Las actuaciones tendrán lugar el mes de octubre, completando la excavación de la puerta noroccidental de la Illa d'en Reixac y, posteriormente, transitarán hacia la puerta nororiental del Puig de Sant Andreu.

Fuente: Diari de Girona