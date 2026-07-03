El MNAC no iniciará el desmontaje de las obras profanas de Sijena el próximo lunes

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) no iniciará el próximo lunes el desmontaje de las obras profanas de Sijena por no haber recibido la autorización del gobierno de Aragón. Fuentes del MNAC han explicado al ACN que no han recibido la luz verde del ejecutivo aragonés y que, por tanto, se ha desmontado el operativo previsto y que quedará aplazado a una nueva fecha, aún por definir.

Aunque el MNAC lo tenía "todo previsto" para iniciar el desmontaje, no se hará por no haber recibido "la autorización definitiva". Las mismas fuentes explicaron que cuando se reciba la autorización se programará de nuevo la operación. Pero alertaron de que organizar el dispositivo requiere tiempo porque "no se puede improvisar".

"Todo estaba programado para el 6 de julio y ellos estaban informados, pero sin autorización no se puede hacer", apuntaron.

El MNAC trasladó la semana pasada por carta al gobierno de Aragón que iniciaría el desmontaje de las obras profanas de Sijena el 6 de julio para enviarlas antes de agosto.

Precisamente, el gobierno de Aragón ha exigido al MNAC que remita el proyecto técnico descriptivo de "las actuaciones de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas, así como el estudio de conservación actualizado y las necesidades de consolidación previa que se han detectado en las mismas".

"Hemos dado respuesta a la carta del MNAC para recordar al museo que las pinturas murales y profanas son bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés y, por ello, las actuaciones a realizar para la ejecución de su traslado están sujetas a la necesaria autorización previa por parte de la autoridad pública aragonesa en materia de protección del patrimonio cultural, que es en este caso la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural" de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

"La comunicación recibida por parte del MNAC anunciando que las obras profanas podrían llegar antes de agosto y que el desmontaje se efectuaría el 6 de julio nos sorprendió por la precipitación" y por faltar la intervención administrativa previa "necesaria y debida" por parte de Aragón para autorizar el proceso, señaló.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) adjudicó vía concurso el traslado de las pinturas profanas de Sijena a la empresa SIT Proyectos, Diseño y Conservación S.L., que tiene su sede en Coslada, provincia de Madrid. SIT llevará a cabo los trabajos por 62.508,29 euros y el coste deberá cubrirlo íntegramente el museo catalán. Es la única que se presentó en la convocatoria de contratación para la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de este conjunto artístico afectado por la sentencia del Supremo.