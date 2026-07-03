Madonna asume aciertos y errores en el examen de conciencia de 'Confessions II', su mejor álbum en dos décadas

'Confessions II' Madonna Warner Pop-dance ★★★★

En su última expedición, 'The celebration tour' (2023-24), Madonna miró hacia atrás y nos contó la historia de su vida. Tal vez aquello la removió por dentro, porque su nuevo álbum presenta claves retrospectivas: evoca el que sigue siendo su álbum más ovacionado (y vendido) en los últimos 25 años, 'Confessions on a dance floor' (2005), en el que la pista de baile aparece como ese lugar donde, más allá del rito hedonista, eres tú mismo, a solas con tus fantasmas.

'Confessions II' presenta, como aquel, una secuencia de música sin pausas (casi 64 minutos), con el ritmo como eje hasta el tramo final, en que bajan los 'bpms'. De saque, el álbum suena fortificado en torno a la cadencia house, los ramalazos 'acid' y una electrónica con vestigios de Giorgio Moroder en 'I feel so free'. Susurro vocal a lo 'Erotica' y una deuda (acreditada) con 'French kiss', tema de 1989 de Lil Louis. Música de baile sin disrupciones 'urban', en una inmersión en el estado mental del 'clubbing', entendiéndolo más como un cara a cara con tu conciencia que como un pasaporte a la evasión.

El Nueva York de los 80

Puedes perder el mundo de vista en el camino que va de 'Good for the soul' a 'One step away', a base de un deep house mareante, y de ahí a 'Bring your love', donde ella da su bendición a su 'partenaire' Sabrina Carpenter. Tan o más edificante es 'Danceteria', arrolladora, aunque la impulse la nostalgia, en concreto por el club neoyorquino ochentero así llamado, con un goteo de nombres que van del 'dj' Mark Kamins (que pinchó su 'Everybody' antes que nadie) a Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o The Lounge Lizards. Alta intensidad en esa fusión de líneas de graves robustas con texturas nubladas de sintetizador, encajando pinceladas de color con textura orgánica (esa guitarra española de 'Read my lips') y tonadas euforizantes, como la de 'Love sensation'. Y en la 12ª pista, 'Fragile', Madonna da un paso atrás y dedica un canto apaciguador a su hermano Christopher, fallecido en 2024.

La pista de baile, también como diván expiatorio y pasarela para el examen de conciencia en 'My sins are my savior' (con Stromae) y en 'Betrayal' (entre efluvios de jazz y de Erik Satie), y que acoge una conversación con Lola León, su hija Lourdes, en 'The test', con versos inculpatorios: "Tu no pediste todos esos flashes".

Madonna pasa revista a su vida, sí, y no se priva de presentarse como una criatura ambiciosa (en el cierre del disco, 'L. E. S. girl'). Lo hace con orgullo, asumiendo el precio a pagar por cada decisión. Con ello, 'Confessions II' es un genuino álbum de Madonna a sus casi 68, en el que, junto a cómplices como los recuperados Stuart Price y Mirwais (también el experto en resurrecciones Andrew Watt), entrega su álbum más estimulante desde, precisamente, aquel primer capítulo lanzado 21 años atrás. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'The Mellons In Color' The Mellons Earth Libraries Pop retro ★★★★

El título no engaña. El segundo álbum de este cuarteto de Utah es un festival de pop caleidoscópico y luminoso que, entre ingeniosos arreglos instrumentales, brillantes melodías y sofisticados juegos vocales, exhibe orgulloso su deuda con los nombres señeros del 'sunshine pop' de finales de los 60 -Beach Boys, The Free Design, Yellow Balloon, Cowsills...- y la paga con sorprendente solvencia y mucho humor (la canción más destacada de 'In color' se titula... 'Black and white'). Rafael Tapounet

'The Hero's Journey' Daniel García ACT Jazz ★★★★

Es su cuarto disco en uno de los sellos centrales del jazz europeo, el alemán ACT, y el primero a piano solo. Daniel García propone un precioso viaje instrumental por "la crisis y la transformación que hay después de la crisis". Es decir, el salmantino ofrece un retrato del héroe cotidiano. Son 40 minutos divididos en 13 pistas que García asemeja a escenas de ballet o a un poema sinfónico y que tienen el aire de una banda sonora en la que prima la emoción interior sobre los fuegos de artificio. Magnífico. Carlos Pérez Cruz