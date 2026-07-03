Lauryn Hill hace historia en Gran Canaria con su único concierto en España de 2026

La leyenda viva de Lauryn Hill y la fiesta del indie-rock pop festivalero que encarnan Viva Suecia y Dani Fernández marcaron la primera jornada del Granca Live Fest 2026 este jueves con su primera nómina de conciertos encabezada por la emperatriz del hip-hop y el R&B desde los primeros 90, y donde también brillaron los siempre enérgicos Viva Suecia, la cercanía de Dani Fernández, y los locales Ptazeta y Playacoco desde primeras horas de la tarde. Por tercer año consecutivo, el reclamo de la jornada inaugural del festival grancanario, que este año cumple su quinto aniversario, tiene como nombre propio el de un mito generacional que marcó una inflexión en la música, como lo fueron Robbie Williams y Will Smith en ediciones anteriores, y en esta ocasión, con la gran artista Mrs Lauryn Hill que revivió en el Estadio de Gran Canaria la leyenda de quien revolucionó las coordenadas del hip hop y el rap con la obra maestra The Miseducation of Lauryn Hill (1998), su histórico primer y único álbum, ganador de cinco premios Grammy y piedra angular de la música negra y contemporánea.

La exintegrante de The Fugees, el trío que la aupó y consagró en la escena urbana internacional, no falló a su cita con la impuntualidad, como acostumbra en sus shows por motivos de la más variada índole y que en esta ocasión no sé demoró más de 20 minutos. Pero la cantante de Nueva Jersey se adueñó del escenario y, en plena forma y calidad vocal, bordó un set intercalado con las mejores canciones de su icónico álbum, como los mayores hits de The Fugees y composiciones legendarias de la música negra, como Final hour, que inauguró el concierto, Everything is Everything o To Zion, el tema dedicado a su hijo con Rohan, nieto de Bob Marley, que formó parte del espectáculo. Con su reciente reconocimiento a su trayectoria en los Bet Awards 2026 bajo el brazo, el de anoche fue el único concierto de Lauryn Hill en España este año, que no visitaba el país desde que encabezó la primera jornada del Mad Cool en Madrid en 2019 y que además constituía su debut en Canarias.

La quinta edición del Granca Live Fest se plantea como "la más ambiciosa" de su historia, en palabras de la organización, debido a un despliegue técnico sin precedentes en la isla, el mayor escenario hasta la fecha y su extensión a cuatro jornadas de programación hasta el domingo, y que por lo pronto ya colgó este jueves el cartel de "sold out" para este sábado. Pero desde que el festival dio el paso de ampliar su duración a tres días a partir de su tercera edición en 2024, la primera jornada siempre despunta con timidez, ya sea por ubicarse en jueves o por convocar a públicos menos masivos.

En cualquier caso, el público grancanario respondió a la llamada de un cartel ecléctico dirigido a públicos diversos y que entreveraba bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, con el esperado espectáculo de Lauryn Hill como rubricado como uno de los conciertos históricos en la historia de la isla.

El Estadio de Gran Canaria, consolidado como el espacio de acogida del festival, comenzó a llenarse a partir de la caída de la noche con la actuación de Dani Fernández, asiduo de los carteles de festivales patrios en el último lustro y que no dejó atrás ninguno de sus temas más coreados como Todo cambia, Bailemos, Supersubmarina o Clima tropical. Además, el de Ciudad Real le dedicó la canción Y si lo hacemos? a la palmera Valeria Castro, "una canaria que siempre defiende su tierra" con la que comparte este tema. Con un público bien apuntalado en Gran Canaria, Fernández puso de manifiesto su sólido vínculo con los asistentes desde su visita anterior en el marco del Sum Festival.

Antes de su aparición, al dúo canario Playacoco, formado por Faeh y Molina a la guitarra, ukelele y voces, le tocó romper el hielo de esta quinta edición con un repertorio fresco que agita sonidos de pop tropical y urbano, con público muy escaso a las 18.00 horas, como acostumbra a suceder en las primeras actuaciones de la tarde. Le siguió la artista emergente Admire, quien tuvo la oportunidad de subirse a las tablas gracias a la iniciativa UrbanEñe de la Fundación SGAE. A continuación, la rapera grancanaria Ptazeta también jugaba en casa y demostró por qué sigue pisando fuerte en el mapa de la música urbana global presentando los temas de su nuevo EP, Amor, que lanzó al mundo después de un año y medio de paréntesis y que aborda el abanico de emociones en el amor a través de canciones como Bye, bye. La cantante acaba de lanzar la canción Cuica en colaboración con Quevedo, la estrella isleña del momento, y muchos especulaban con la posibilidad de que el autor de El Baifo pudiera irrumpir en el escenario a acompañar a su paisana (quizás lo haga el sábado de madrugada con Aitana, se baraja también). Entre el público, se encontraban Haridian y Paula, dos amigas de toda la vida, que se agarraban a la valla en primera fila esperando para ver a Ptazeta. Ambas la siguen desde los inicios, en los que escuchaban temas como Déjate ser, y ambas coincidían en que podía darse la posibilidad: "Como sacaron la canción nueva y es la primera vez que la cantarían en vivo... Quevedo ya está con su gira en marcha, pero como está tan conectado con la Isla, aparecer en un evento así puede ser muy bueno para su reputación", expresaron.

Esta jornada inaugural contó con la asistencia de numerosas autoridades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para respaldar al que este viernes se erige en el festival de música más másivo y promocionado de la Isla, donde tampoco faltaron rostros conocidos de los ámbitos de la cultura o el deporte en Canarias. Y fue la emocionante presencia de la gran Lauryn Hill, interpretando en directo canciones que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones, como Doo Wop (That Thing) y Killing Me Softly With His Song, la que firmó una página inolvidable en la historia de conciertos en Gran Canaria.

Al cierre de esta edición, los murcianos Viva Suecia, una de las bandas más queridas del indie rock nacional, prometían uno de los mejores conciertos de este Granca Live Fest.